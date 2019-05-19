Эксперт: Как съездить в отпуск и не разориться





По словам Сергея Макарова, изначально нужно определить, сколько денег придется потратить на перелет, проживание, питание и страховку. К этим расходам следует приплюсовать 30%, что и составит смету на отдых. В рамках полученной суммы можно спокойно совершать спонтанные приобретения, не чувствуя больших потерь для кармана. Крупные покупки, по мнению эксперта, лучше делать на средства вне бюджета, который запланирован на отпуск.Отметим, что Сергей Макаров призвал граждан, планирующих отправиться в отпуск, пользоваться только проверенными сайтами, чтобы избежать уловок мошенников.