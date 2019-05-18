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Племянница королевы Елизаветы II Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за банкира

Леди Габриэлла Виндзор, чьей тетей является королева Елизавета II, обручилась с финансистом Томом Кингстоном. Банкир является экс-бойфрендом Пиппы Миддлтон, младшей сестры герцогини Кембриджской.

Племянница королевы Елизаветы II Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за банкира


Часовня св. Георгия в Виндзорском замке стала местом венчания, где проводилась та же церемония, когда обручились Меган Маркл и принц Гарри. Избранник Леди Габриэллы Виндзор является банкиром, директором компании «Devonport capital». На торжестве можно было увидеть королеву в сопровождении супруга, приехавшими последними. Также была принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард со своими семьями, Пиппа Миддлтон с супругом. Был и принц Гарри, но без супруги, недавно родившей ребенка, а в сопровождении Софи Уинклман, актрисой, женой лорда Фредерика Виндзора, брата невесты.

Леди Габриэлла Виндзор прибыла на место торжества в сопровождении своего отца, принца Майкла Кентского. В выборе платья она доверилась итальянскому модельеру Луиза Беккариа, прическу украшала тиара бабушки невесты, фата, длиной в шесть метров и в несколько слоев тюля, была очень красива. Известно, что леди Габриэлла является директором по искусству и путешествиям в одной из PR-компаний.



 
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Добавил: Котова Алена Сегодня, 18:16

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