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В Лондоне представлен новый электрокар MG ZS

Британский производитель серийных легковых автомобилей MG Cars представил в Лондоне новый электрокар MG ZS. После полной зарядки машина способна проехать около 275 км.
В Лондоне представлен новый электрокар MG ZS

MG ZS является первой моделью новой линейки компании, посредством которой будут укреплены её позиции на рынке. Акцент делается на сравнительно невысокой стоимости автоновинки: предполагается, что её цена окажется ниже таковой Hyundai Kona Electric или Kia e-Niro.

В продаже машина появится с началом осени этого года. Она получит электродвигатель с уровнем мощности в 148 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Первую «сотню» километров электрокар будет преодолевать через 6,2 секунды после старта. Привод – передний, объём багажного отсека – 483 л.

Кроме того, в продаже появятся две модификации MG ZS на бензине.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:27

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