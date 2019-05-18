В Лондоне представлен новый электрокар MG ZS
Британский производитель серийных легковых автомобилей MG Cars представил в Лондоне новый электрокар MG ZS. После полной зарядки машина способна проехать около 275 км.
MG ZS является первой моделью новой линейки компании, посредством которой будут укреплены её позиции на рынке. Акцент делается на сравнительно невысокой стоимости автоновинки: предполагается, что её цена окажется ниже таковой Hyundai Kona Electric или Kia e-Niro.
В продаже машина появится с началом осени этого года. Она получит электродвигатель с уровнем мощности в 148 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Первую «сотню» километров электрокар будет преодолевать через 6,2 секунды после старта. Привод – передний, объём багажного отсека – 483 л.
Кроме того, в продаже появятся две модификации MG ZS на бензине.
MG ZS является первой моделью новой линейки компании, посредством которой будут укреплены её позиции на рынке. Акцент делается на сравнительно невысокой стоимости автоновинки: предполагается, что её цена окажется ниже таковой Hyundai Kona Electric или Kia e-Niro.
В продаже машина появится с началом осени этого года. Она получит электродвигатель с уровнем мощности в 148 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Первую «сотню» километров электрокар будет преодолевать через 6,2 секунды после старта. Привод – передний, объём багажного отсека – 483 л.
Кроме того, в продаже появятся две модификации MG ZS на бензине.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:27