В Лондоне представлен новый электрокар MG ZS





MG ZS является первой моделью новой линейки компании, посредством которой будут укреплены её позиции на рынке. Акцент делается на сравнительно невысокой стоимости автоновинки: предполагается, что её цена окажется ниже таковой Hyundai Kona Electric или Kia e-Niro.В продаже машина появится с началом осени этого года. Она получит электродвигатель с уровнем мощности в 148 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Первую «сотню» километров электрокар будет преодолевать через 6,2 секунды после старта. Привод – передний, объём багажного отсека – 483 л.Кроме того, в продаже появятся две модификации MG ZS на бензине.