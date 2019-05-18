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BMW 8 Series Gran Coupe был замечен почти без камуфляжа

Недавно в сети появились снимки четырехдверного купе BMW 8 Series Gran Coupe. Рассматриваемый автомобиль впервые был замечен почти без камуфляжа.
BMW 8 Series Gran Coupe был замечен почти без камуфляжа

Как известно, в обозримом будущем готовится к выходу модель BMW 8 Series Gran Coupe. Данную новинку удалось зафиксировать практически без камуфляжа. Модель отличается от двухдверного аналога лишь количеством дверей, а также увеличенной колесной базой, благодаря которой салон стал более просторным. В качестве двигателя будет использован 320-сильный дизельный агрегат объёмом 3 литра или 530-сильный бензиновый мотор.

Серийное производство BMW 8 Series Gran Coupe начнётся после мероприятия в Мюнхене, в рамках которого модель и будет показана с 25 по 27 июня. Именно там будут раскрыты все детали новинки.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:11

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