BMW 8 Series Gran Coupe был замечен почти без камуфляжа





Как известно, в обозримом будущем готовится к выходу модель BMW 8 Series Gran Coupe. Данную новинку удалось зафиксировать практически без камуфляжа. Модель отличается от двухдверного аналога лишь количеством дверей, а также увеличенной колесной базой, благодаря которой салон стал более просторным. В качестве двигателя будет использован 320-сильный дизельный агрегат объёмом 3 литра или 530-сильный бензиновый мотор.Серийное производство BMW 8 Series Gran Coupe начнётся после мероприятия в Мюнхене, в рамках которого модель и будет показана с 25 по 27 июня. Именно там будут раскрыты все детали новинки.