Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении сериала «Молодой папа»
Голливудская актриса Шэрон Стоун и певец Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении тв-сериала «Молодой папа». Режиссером картины выступит итальянский сценарист Паоло Соррентино.
Производством будет заниматься компания HBO, которая и сообщила новость о скором выходе продолжения популярного сериала, опубликовав фото знаменитостей. Сотрудничество Шэрон Стоун и Мэрелина Мэнсона с режиссером Паоло Соррентино состоится впервые, однако планируется быть продуктивным.
На данный момент не рассекречено, какие роли достались звездам, но известно, что ожидается восемь эпизодов.
Производством будет заниматься компания HBO, которая и сообщила новость о скором выходе продолжения популярного сериала, опубликовав фото знаменитостей. Сотрудничество Шэрон Стоун и Мэрелина Мэнсона с режиссером Паоло Соррентино состоится впервые, однако планируется быть продуктивным.
На данный момент не рассекречено, какие роли достались звездам, но известно, что ожидается восемь эпизодов.
Культура
Добавил: Котова Алена Сегодня, 18:04