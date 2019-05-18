Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении сериала «Молодой папа»





Производством будет заниматься компания HBO, которая и сообщила новость о скором выходе продолжения популярного сериала, опубликовав фото знаменитостей. Сотрудничество Шэрон Стоун и Мэрелина Мэнсона с режиссером Паоло Соррентино состоится впервые, однако планируется быть продуктивным.На данный момент не рассекречено, какие роли достались звездам, но известно, что ожидается восемь эпизодов.