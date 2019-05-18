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Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении сериала «Молодой папа»

Голливудская актриса Шэрон Стоун и певец Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении тв-сериала «Молодой папа». Режиссером картины выступит итальянский сценарист Паоло Соррентино.

Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении сериала «Молодой папа»


Производством будет заниматься компания HBO, которая и сообщила новость о скором выходе продолжения популярного сериала, опубликовав фото знаменитостей. Сотрудничество Шэрон Стоун и Мэрелина Мэнсона с режиссером Паоло Соррентино состоится впервые, однако планируется быть продуктивным.
Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут участие в продолжении сериала «Молодой папа»

На данный момент не рассекречено, какие роли достались звездам, но известно, что ожидается восемь эпизодов.



 
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Культура
Добавил: Котова Алена Сегодня, 18:04

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