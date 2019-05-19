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Американский ученый рассказал о влиянии шума и тишины на мозг

Американский ученый Дэниел Гросс провел исследование, позволившее выяснить, как шум и тишина влияют на головной мозг человека. Так, громкие звуки способны повышать кровяное давление и становиться причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Американский ученый рассказал о влиянии шума и тишины на мозг

Биолога заинтересовало воздействие на главный орган центральной нервной системы белого шума, музыки, тишины и других звуков. Он обнаружил: тишина способна активизировать память, стимулировать рефлексию и способствовать росту новых клеток мозга. Шум негативно отражается на работе головного мозга, что проявляется в нарушении сна.

Человеческий мозг является очень восприимчивым к звукам и создает иллюзию звучания, поэтому часто многие «слышат» мелодии, даже когда они нигде не проигрываются. Кора мозга напряженно работает и в полной тишине, позволяя органу приступить к «сортировке» - сбору и обработке данных.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:36

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