Американский ученый рассказал о влиянии шума и тишины на мозг





Биолога заинтересовало воздействие на главный орган центральной нервной системы белого шума, музыки, тишины и других звуков. Он обнаружил: тишина способна активизировать память, стимулировать рефлексию и способствовать росту новых клеток мозга. Шум негативно отражается на работе головного мозга, что проявляется в нарушении сна.Человеческий мозг является очень восприимчивым к звукам и создает иллюзию звучания, поэтому часто многие «слышат» мелодии, даже когда они нигде не проигрываются. Кора мозга напряженно работает и в полной тишине, позволяя органу приступить к «сортировке» - сбору и обработке данных.