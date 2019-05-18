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Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель связь с Машей Кохно

Детектор лжи подтвердил связь Дмитрия Дмитренко с Марией Кохно. Выяснилось, что мужчина скрывал все это время от Ольги Рапунцель, что на самом деле изменял ей.

Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель связь с Машей Кохно

Ни для кого не является секретом, что на данный момент претенденты на главный приз в конкурсе «Свадьба на миллион» проходят очередной этап, а если быть точнее проверку полиграфом.

Каждый четверг в эфир телеканала «ТНТ» выходит выпуск шоу «Спаси свою любовь», где специалисты буквально копаются в грязном белье той или иной пары. К примеру, на этой неделе проверку на детекторе лжи проходили Андрей Шабарин и Розалия Райсон, в ходе которой выяснилось, что девушка по-прежнему поддерживает связь с бывшим возлюбленным Константином Ивановым.

Сейчас же очередь дошла и до «брендового» семейства реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Как стало известно, полиграф подтвердил, что мужчина изменял жене.

Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель связь с Машей Кохно

Также в социальных сетях появилась информация о том, что ведущие «Дома-2» тут же связались с девушкой, в романе с которой уличили Дмитренко. Выяснилось, что руководство телестройки попыталось выведать у Марии Кохно, насколько ее общение с Дмитрием было тесным.

Стоит напомнить, что Дмитренко в свое время бросил беременную Рапунцель и несколько недель наслаждался свободной жизнью. Именно тогда на его страничке в Instagram появлялись свежие фотографии и видеоролики, на которых он веселится в компании Маши Кохно.

К слову, увидеть проверку Оли и Димы на детекторе лжи зрители смогут уже в следующий четверг.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:21

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