Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель связь с Машей Кохно
Детектор лжи подтвердил связь Дмитрия Дмитренко с Марией Кохно. Выяснилось, что мужчина скрывал все это время от Ольги Рапунцель, что на самом деле изменял ей.
Ни для кого не является секретом, что на данный момент претенденты на главный приз в конкурсе «Свадьба на миллион» проходят очередной этап, а если быть точнее проверку полиграфом.
Каждый четверг в эфир телеканала «ТНТ» выходит выпуск шоу «Спаси свою любовь», где специалисты буквально копаются в грязном белье той или иной пары. К примеру, на этой неделе проверку на детекторе лжи проходили Андрей Шабарин и Розалия Райсон, в ходе которой выяснилось, что девушка по-прежнему поддерживает связь с бывшим возлюбленным Константином Ивановым.
Сейчас же очередь дошла и до «брендового» семейства реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Как стало известно, полиграф подтвердил, что мужчина изменял жене.
Также в социальных сетях появилась информация о том, что ведущие «Дома-2» тут же связались с девушкой, в романе с которой уличили Дмитренко. Выяснилось, что руководство телестройки попыталось выведать у Марии Кохно, насколько ее общение с Дмитрием было тесным.
Стоит напомнить, что Дмитренко в свое время бросил беременную Рапунцель и несколько недель наслаждался свободной жизнью. Именно тогда на его страничке в Instagram появлялись свежие фотографии и видеоролики, на которых он веселится в компании Маши Кохно.
К слову, увидеть проверку Оли и Димы на детекторе лжи зрители смогут уже в следующий четверг.
Ни для кого не является секретом, что на данный момент претенденты на главный приз в конкурсе «Свадьба на миллион» проходят очередной этап, а если быть точнее проверку полиграфом.
Каждый четверг в эфир телеканала «ТНТ» выходит выпуск шоу «Спаси свою любовь», где специалисты буквально копаются в грязном белье той или иной пары. К примеру, на этой неделе проверку на детекторе лжи проходили Андрей Шабарин и Розалия Райсон, в ходе которой выяснилось, что девушка по-прежнему поддерживает связь с бывшим возлюбленным Константином Ивановым.
Сейчас же очередь дошла и до «брендового» семейства реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Как стало известно, полиграф подтвердил, что мужчина изменял жене.
Также в социальных сетях появилась информация о том, что ведущие «Дома-2» тут же связались с девушкой, в романе с которой уличили Дмитренко. Выяснилось, что руководство телестройки попыталось выведать у Марии Кохно, насколько ее общение с Дмитрием было тесным.
Стоит напомнить, что Дмитренко в свое время бросил беременную Рапунцель и несколько недель наслаждался свободной жизнью. Именно тогда на его страничке в Instagram появлялись свежие фотографии и видеоролики, на которых он веселится в компании Маши Кохно.
К слову, увидеть проверку Оли и Димы на детекторе лжи зрители смогут уже в следующий четверг.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:21