Маргарита Ларченко показала в Сети свою дочь
Теперь уже бывшая участница нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко показала в Сети свою дочь. Экс-возлюбленная Ильи Яббарова вышла в прямой эфир в Instagram, где и продемонстрировала подписчикам 5-летнюю девочку.
Маргарита Ларченко после ухода с проекта «Дом-2» не смогла долго находиться с Ильёй Яббаровым за периметром и уехала в родной город. Оттуда теперь уже прославившаяся в Instagram девушка продолжает поддерживать интерес публики личными публикациями и видео, которыми делится в соцсети. На днях экс-звезда реалити-шоу показала в прямом эфире с фанатами свою 5-летнюю дочь, спросив у них, похожа ли малышка на неё.
Публика оказалась несколько шокирована тем, что Маргарита Ларченко смогла так долго скрывать свою дочь, будучи участницей «Дома-2», на котором тяжело сохранить что-то в тайне. Несмотря на удивление, многие похвалили экс-участницу, что та бросила Яббарова и всё же уехала в Мурманск, чтобы воспитывать подрастающую дочь.
Маргарита Ларченко после ухода с проекта «Дом-2» не смогла долго находиться с Ильёй Яббаровым за периметром и уехала в родной город. Оттуда теперь уже прославившаяся в Instagram девушка продолжает поддерживать интерес публики личными публикациями и видео, которыми делится в соцсети. На днях экс-звезда реалити-шоу показала в прямом эфире с фанатами свою 5-летнюю дочь, спросив у них, похожа ли малышка на неё.
Публика оказалась несколько шокирована тем, что Маргарита Ларченко смогла так долго скрывать свою дочь, будучи участницей «Дома-2», на котором тяжело сохранить что-то в тайне. Несмотря на удивление, многие похвалили экс-участницу, что та бросила Яббарова и всё же уехала в Мурманск, чтобы воспитывать подрастающую дочь.