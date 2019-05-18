Маргарита Ларченко показала в Сети свою дочь





Маргарита Ларченко после ухода с проекта «Дом-2» не смогла долго находиться с Ильёй Яббаровым за периметром и уехала в родной город. Оттуда теперь уже прославившаяся в Instagram девушка продолжает поддерживать интерес публики личными публикациями и видео, которыми делится в соцсети. На днях экс-звезда реалити-шоу показала в прямом эфире с фанатами свою 5-летнюю дочь, спросив у них, похожа ли малышка на неё.Публика оказалась несколько шокирована тем, что Маргарита Ларченко смогла так долго скрывать свою дочь, будучи участницей «Дома-2», на котором тяжело сохранить что-то в тайне. Несмотря на удивление, многие похвалили экс-участницу, что та бросила Яббарова и всё же уехала в Мурманск, чтобы воспитывать подрастающую дочь.