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Алессандро Матераццо готов прийти на проект к Анне Брянской

Бывший участник телестройки «Дом-2» Алессандро Матераццо готов прийти на проект, чтобы строить отношения с Анной Брянской. Об этом ведущие «Бородина против Бузовой» заговорили во время последнего выпуска шоу.

Алессандро Матераццо готов прийти на проект к Анне Брянской


Как стало известно со слов Антона Беккужева, вскоре на «Дом-2» может прийти бывший проектный герой Алессандро Матераццо. Мужчина уже даже выбрал себе пару и готов строить отношения с Анной Брянской. Подтвердила факт общения с бывшим сожителем Ольги Бузовой и сама девушка, а также добавила, что мужчина звал её к себе в Америку, но для неё это слишком серьёзный шаг.

Алессандро Матераццо готов прийти на проект к Анне Брянской


Учитывая сильную симпатию к Брянской, Матераццо не собирается останавливаться на обычных переписках с девушкой в Сети и уже подумывает над возвращением в стены родной телестройки «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:12

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