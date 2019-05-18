Алессандро Матераццо готов прийти на проект к Анне Брянской





Как стало известно со слов Антона Беккужева, вскоре на «Дом-2» может прийти бывший проектный герой Алессандро Матераццо. Мужчина уже даже выбрал себе пару и готов строить отношения с Анной Брянской. Подтвердила факт общения с бывшим сожителем Ольги Бузовой и сама девушка, а также добавила, что мужчина звал её к себе в Америку, но для неё это слишком серьёзный шаг.Учитывая сильную симпатию к Брянской, Матераццо не собирается останавливаться на обычных переписках с девушкой в Сети и уже подумывает над возвращением в стены родной телестройки «Дом-2».