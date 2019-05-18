Похудевшая к 55-летнему юбилею Маша Распутина вызвала восторг у поклонников

Маша Распутина всегда отличалась стройной фигурой, тем не менее, к 55-летию она ещё похудела, что отразилось не только на её женственных формах, но и на лице. Поклонники заметили, что скулы певицы стали более выраженными, что придаёт её чертам утончённость и привлекательность. На недавнем фото, сделанном на съёмках программы, артистка запечатлена в белом коротком платье с расклешённым низом и чёрным широким поясом.В комментариях к этой публикации фолловеры восторженно отзываются о похудевшей Распутиной, написав, что она совсем не выглядит на свой возраст. Некоторые считают, что в новом образе она стала похожей на юную девушку, только выпускающуюся со школы.