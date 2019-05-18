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Похудевшая к 55-летнему юбилею Маша Распутина вызвала восторг у поклонников

Известная отечественная поп-исполнительница Маша Распутина порадовала поклонников в Instagram постройневшей фигурой и помолодевшим внешним видом. 13 мая певица отпраздновала 55-летний юбилей, но, несмотря на это, ей удаётся, по мнению многих фолловеров, быть похожей на выпускницу.
Похудевшая к 55-летнему юбилею Маша Распутина вызвала восторг у поклонников

Маша Распутина всегда отличалась стройной фигурой, тем не менее, к 55-летию она ещё похудела, что отразилось не только на её женственных формах, но и на лице. Поклонники заметили, что скулы певицы стали более выраженными, что придаёт её чертам утончённость и привлекательность. На недавнем фото, сделанном на съёмках программы, артистка запечатлена в белом коротком платье с расклешённым низом и чёрным широким поясом.

В комментариях к этой публикации фолловеры восторженно отзываются о похудевшей Распутиной, написав, что она совсем не выглядит на свой возраст. Некоторые считают, что в новом образе она стала похожей на юную девушку, только выпускающуюся со школы.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:45

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