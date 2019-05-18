Пара Валерия Блюменкранца и Ирины Пингвиновой выглядит неубедительно в глазах окружающих





На телестройке «Дом-2» образовалась новая и совсем неожиданная пара Валерия Блюменкранца и Ирины Пингвиновой, которые, по мнению зрителей, выглядят неубедительно. Несмотря на глубокие слова о невероятном чувстве, которое невозможно описать никакими словами, фанаты решили, что они объявили себя парой исключительно в корыстных целях. Главной причиной этого может быть недавнее громкое обещание Валерия Блюменкранца покинуть телестройку, если в течение месяца он не найдёт себе девушку.Несмотря на недоверие со стороны коллег и ведущих, новоиспечённые влюбленные уверяют, что не хотят расставаться друг с другом ни на мгновенье, стараясь как можно больше времени проводить вместе.