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На Троекуровском кладбище захоронили часть праха Сергея Доренко

На столичном Троекуровском кладбище 18 мая была захоронена первая часть праха известного отечественного ведущего и журналиста Сергея Доренко. Вторую, согласно его желанию, родственники развеют в Керчи (Крым), на расположенной в центре города горе Митридат.
На Троекуровском кладбище захоронили часть праха Сергея Доренко

Публичная церемония прощания с погибшим на московской дороге в День Победы радиоведущим Сергеем Доренко проходила в пятницу, 17 мая. По окончанию его тело предали кремации, а первая часть праха уже на следующий день была захоронена на Алее журналистов, расположенной на Троекуровском кладбище. При этом присутствовала только семья - родные и близкие Доренко. Известно, что ранее он просил развеять прах в Керчи – городе, где похоронена его бабушка и проходили детские годы. Согласно его пожеланию, родственники отвезут вторую часть в Крым и исполнят просьбу покойного.
На Троекуровском кладбище захоронили часть праха Сергея Доренко

До 60-летнего юбилея Сергей Доренко не дожил чуть менее полугода. 9 мая он ехал на мотоцикле и почувствовал резкое недомогание, прибывшие медики оказывали реанимационные действия, однако спасти журналиста, олицетворявшего целую эпоху, так и не смогли. Окончательной причиной смерти знаменитости специалисты называют разрыв аорты, версия с отравлением после проведённой экспертизы не подтвердилась.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:19

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