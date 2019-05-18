На Троекуровском кладбище захоронили часть праха Сергея Доренко





Публичная церемония прощания с погибшим на московской дороге в День Победы радиоведущим Сергеем Доренко проходила в пятницу, 17 мая. По окончанию его тело предали кремации, а первая часть праха уже на следующий день была захоронена на Алее журналистов, расположенной на Троекуровском кладбище. При этом присутствовала только семья - родные и близкие Доренко. Известно, что ранее он просил развеять прах в Керчи – городе, где похоронена его бабушка и проходили детские годы. Согласно его пожеланию, родственники отвезут вторую часть в Крым и исполнят просьбу покойного.До 60-летнего юбилея Сергей Доренко не дожил чуть менее полугода. 9 мая он ехал на мотоцикле и почувствовал резкое недомогание, прибывшие медики оказывали реанимационные действия, однако спасти журналиста, олицетворявшего целую эпоху, так и не смогли. Окончательной причиной смерти знаменитости специалисты называют разрыв аорты, версия с отравлением после проведённой экспертизы не подтвердилась.