Обновленный KIA Sportage пользуется большим спросом





Интерьер KIA KX5 радикально отличается от той модели, которая была представлена в Российской Федерации, при этом техническими характеристики автомобили похожи. Внешние отличия заметны в том, что у KIA Sportage 2019 другой бампер, увеличенная радиаторная решетка и обновлённая оптика с LED-матрицей. Внутри автомобиля появился увеличенный дисплей бортового компьютера, а также парящий тачскрин для управления мультимедийным комплексом.Под капотом 2,0-литровый двигатель, развивающий скорость до 165 лошадиных сил. Агрегат сопряжен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а турбированный вариант авто — только с 7-ступенчатым преселективным роботом. Цены на обновленный KIA Sportage варьируются от 154 800 до 231 800 юаней. Также сообщается, что автомобиль продается только на китайских рынках.