Обновленный KIA Sportage пользуется большим спросом
Вначале 2019 года на китайском рынке появилась обновленная версия KIA Sportage. На данный момент автомобиль пользуется большим спросом.
Интерьер KIA KX5 радикально отличается от той модели, которая была представлена в Российской Федерации, при этом техническими характеристики автомобили похожи. Внешние отличия заметны в том, что у KIA Sportage 2019 другой бампер, увеличенная радиаторная решетка и обновлённая оптика с LED-матрицей. Внутри автомобиля появился увеличенный дисплей бортового компьютера, а также парящий тачскрин для управления мультимедийным комплексом.
Под капотом 2,0-литровый двигатель, развивающий скорость до 165 лошадиных сил. Агрегат сопряжен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а турбированный вариант авто — только с 7-ступенчатым преселективным роботом. Цены на обновленный KIA Sportage варьируются от 154 800 до 231 800 юаней. Также сообщается, что автомобиль продается только на китайских рынках.
Интерьер KIA KX5 радикально отличается от той модели, которая была представлена в Российской Федерации, при этом техническими характеристики автомобили похожи. Внешние отличия заметны в том, что у KIA Sportage 2019 другой бампер, увеличенная радиаторная решетка и обновлённая оптика с LED-матрицей. Внутри автомобиля появился увеличенный дисплей бортового компьютера, а также парящий тачскрин для управления мультимедийным комплексом.
Под капотом 2,0-литровый двигатель, развивающий скорость до 165 лошадиных сил. Агрегат сопряжен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а турбированный вариант авто — только с 7-ступенчатым преселективным роботом. Цены на обновленный KIA Sportage варьируются от 154 800 до 231 800 юаней. Также сообщается, что автомобиль продается только на китайских рынках.
Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:03