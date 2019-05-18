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Ученые: Люди начали употреблять растительную пищу 120 тысяч лет назад

Недавно ученым удалось доказать, что люди употребляли продукты питания растительного происхождения уже 120 000 лет назад. Как стало известно, в то время им удалось прийти к сравнительно сбалансированной диете.
Ученые: Люди начали употреблять растительную пищу 120 тысяч лет назад

Ученые утверждают, что потомки современных людей питались крахмалистыми корнями, а также клубнями порядка 120 000 лет назад. Данный вид растительных продуктов был важной частью их повседневного рациона. Несмотря на то, что охотничьи стратегии, а также каменные орудия постоянно развивались, рассматриваемый вид пищи употреблялся ещё примерно 55 000 лет.

Стоит отметить, что крахмалистые корни и клубни могут приравниваться к сбалансированной диете. Это говорит о навыках разумной эксплуатации окружающей среды, а также о том, что первые диеты также стары, как люди.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00

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