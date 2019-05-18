Ученые: Люди начали употреблять растительную пищу 120 тысяч лет назад





Ученые утверждают, что потомки современных людей питались крахмалистыми корнями, а также клубнями порядка 120 000 лет назад. Данный вид растительных продуктов был важной частью их повседневного рациона. Несмотря на то, что охотничьи стратегии, а также каменные орудия постоянно развивались, рассматриваемый вид пищи употреблялся ещё примерно 55 000 лет.Стоит отметить, что крахмалистые корни и клубни могут приравниваться к сбалансированной диете. Это говорит о навыках разумной эксплуатации окружающей среды, а также о том, что первые диеты также стары, как люди.