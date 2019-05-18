Первый канал изменил программу из-за спецвыпуска "Голос. Дети"





Сетка вещания Первого канала получила изменения в связи с решением провести специальный выпуск "Голос. Дети", где финалисты вокального телешоу вновь поборются за первое место. Выход решающего эпизода, согласно программе на официальном сайте канала, назначен на 21:30 по Москве 24 мая. Ранее Первый канал анонсировал на вечер пятницы "Три аккорда", где темами должны были стать киношлягеры, городские романсы, авторские песни и прочее.Напомним, что 16 мая было объявлено аннулирование результатов 6 сезона "Голос. Дети". Победу 10-летней дочери певицы Алсу с результатом 56,5 процентов голосов Первый канал посчитал недействительной после проведённого расследования с подключением компании Group-IB.Так, за Микеллу Абрамову голосовали с 300 телефонных номеров, которые отправили свыше 8 тысяч сообщений. Тем не менее, кибератака не затронула систему выбора победителя, однако в следующем сезоне "Голос. Дети" схема голосования, по словам руководства проекта, будет пересмотрена.В спецвыпуске шоу, который продлится 2 часа 40 минут, примут участие 8 финалистов проекта, включая Максима Ержана и других популярных у зрителей исполнителей.