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Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск. На данный момент спортсменка находится на Бали.

Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

Находясь на отдыхе, Аделина Сотникова не забывает про своих преданных поклонников. Фигуристка регулярно публикует снимки в социальных сетях. Недавно она показала фанатам в Instagram новое фото. На снимке спортсменка запечатлена в черном купальнике, стоя по пояс в бассейне. В комментарии к посту Сотникова рассказала о панах на отпуск. Она написала, что собирается рано утром заниматься спортом и релаксировать. Фигуристка намерена почитать 2 книги и посетить 3 экскурсии.

Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

Также она собирается отдохнуть телом и душой, чтобы набраться сил на весь год. В конце она призналась, что впервые составила план на отпуск и поинтересовалась у подписчиков, делали ли они так. Фанаты написали, как они проводили отдых, а также высоко оценили фигуру спортсменки. Всего за несколько часов публикация набрала большое количество лайков.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:12

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