Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

Находясь на отдыхе, Аделина Сотникова не забывает про своих преданных поклонников. Фигуристка регулярно публикует снимки в социальных сетях. Недавно она показала фанатам в Instagram новое фото. На снимке спортсменка запечатлена в черном купальнике, стоя по пояс в бассейне. В комментарии к посту Сотникова рассказала о панах на отпуск. Она написала, что собирается рано утром заниматься спортом и релаксировать. Фигуристка намерена почитать 2 книги и посетить 3 экскурсии.Также она собирается отдохнуть телом и душой, чтобы набраться сил на весь год. В конце она призналась, что впервые составила план на отпуск и поинтересовалась у подписчиков, делали ли они так. Фанаты написали, как они проводили отдых, а также высоко оценили фигуру спортсменки. Всего за несколько часов публикация набрала большое количество лайков.