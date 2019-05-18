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Илон Маск намерен лично контролировать все расходы сотрудников компании Tesla

Глава американской компании Tesla, специализирующейся на производстве электромобилей, недавно заявил о намерении лично контролировать расходы сотрудников. Таким образом Илон Маск попытается компенсировать убытки, которые только в предыдущем квартале составили около 700 миллионов долларов.
Илон Маск намерен лично контролировать все расходы сотрудников компании Tesla

Ранее компания Tesla пыталась сократить расходы за счёт увольнения сотрудников, однако видимых результатов это не принесло. Поэтому Илон Маск принял новое решение, о чём были недавно уведомлены все рабочие. Вместе с Заком Киркхорном, новым финансовым руководителем Tesla, он лично будет контролировать все финансовые траты, включая расходы на заработную и арендную плату, приобретение запчастей и прочее.

Согласно нововведению Маска, теперь не останется бесконтрольной даже самая малая статья расходов компании. Финансовый директор обязан будет расписываться на каждом листе проанализированных отчётов, глава – на каждом десятом. Только так, по мнению Маска, можно достичь стабильности и избежать огромных убытков.



 
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Экономика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:30

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