АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Клинические испытания улучшают лечение генетического рахита
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Ольга Орлова на Лобном месте «высмеяла» нового участника «Дома-2»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова прямо во время Лобного места «высмеяла» новенького участника проекта. Нужно сказать, что пользователи Сети весьма агрессивно отреагировали на поведение певицы.

Ольга Орлова на Лобном месте «высмеяла» нового участника «Дома-2»

Почти неделю на телестройке «Дом-2» провел новый герой шоу Сергей Серпухов, однако запомниться телезрителям и даже некоторым ребятам он так и не успел. Парень выказал симпатию Анне Брянской и даже заявил, что будет ухаживать за брюнеткой. Правда, от слов к действиям дело так и не дошло.

Расшевелить подопечного и подсобить ему открыться коллективу решила Ольга Орлова. Как бы то ни было, но в результате получилось так, что поющая телеведущая лишь унизила и «высмеяла» молодого человека.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором Орлова попыталась выставить Серпухова жертвой уколов ботокса, от которых у парня будто бы перестали появляться эмоции на лице.

«Серег, скажи мне, ты такой всегда серьезный или просто ботокс везде уколол? У тебя вообще двигается лицо? Эмоции есть на лице? Ну там лоб у тебя морщится или что там? Улыбнуться можешь?» - забросала вопросами Орлова своего подопечного.


Нужно сказать, что именно последний вопрос стал причиной того, что телеведущая «Дома-2» закатилась в приступе неудержимого смеха. Не сдержались и все участники телестройки, после чего на Лобном месте прокатилась волна истеричного хохота.

К слову, фолловеры раскритиковали поведение Орловой, указав ей на то, что она не имела никакого права «высмеивать» нового героя реалити-шоу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили «детскую версию»
Клип Сергея Лазарева «Scream» вошел в
Влад Топалов приводит тело в порядок к
Ученые назвали эффективные природные
Ольга Орлова на Лобном месте «высмеяла»
Прохор Шаляпин пожаловался на
Peugeot и Citroen откажется от обычных
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Ирина Безрукова удивила поклонников
Британец купил подлинник Пабло Пикассо
Ольга Бузова встала у станка студии
Ученые: Клинические испытания улучшают
Ученые обнаружили далекую экзопланету с
Станислав Садальский предлагает
Фруктовые соки с подсластителями могут
Юлия Ковальчук похвасталась
Эксперты: Качество BMW 3 Series
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина
После ста дней штормов Федор Конюхов
Ксения Бородина призналась, что из-за
В лобовом столкновении двух
Барри Алибасов рассказал о смерти
Исследователи обнаружили древние
Светлана Лобода поделилась кадрами
«У меня паранойя началась?»: Ксения
Samsung анонсировал спецверсию
«Три популяции муравьев умерло»: Влад
Милена Безбородова сообщила, что больше
"Омолодившуюся" Марию Погребняк
Звезда «Дома-2» Настя Балинская
Просмотреть все новости