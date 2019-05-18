Ольга Орлова на Лобном месте «высмеяла» нового участника «Дома-2»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова прямо во время Лобного места «высмеяла» новенького участника проекта. Нужно сказать, что пользователи Сети весьма агрессивно отреагировали на поведение певицы.
Почти неделю на телестройке «Дом-2» провел новый герой шоу Сергей Серпухов, однако запомниться телезрителям и даже некоторым ребятам он так и не успел. Парень выказал симпатию Анне Брянской и даже заявил, что будет ухаживать за брюнеткой. Правда, от слов к действиям дело так и не дошло.
Расшевелить подопечного и подсобить ему открыться коллективу решила Ольга Орлова. Как бы то ни было, но в результате получилось так, что поющая телеведущая лишь унизила и «высмеяла» молодого человека.
В социальных сетях появился видеоролик, на котором Орлова попыталась выставить Серпухова жертвой уколов ботокса, от которых у парня будто бы перестали появляться эмоции на лице.
Нужно сказать, что именно последний вопрос стал причиной того, что телеведущая «Дома-2» закатилась в приступе неудержимого смеха. Не сдержались и все участники телестройки, после чего на Лобном месте прокатилась волна истеричного хохота.
К слову, фолловеры раскритиковали поведение Орловой, указав ей на то, что она не имела никакого права «высмеивать» нового героя реалити-шоу.
Почти неделю на телестройке «Дом-2» провел новый герой шоу Сергей Серпухов, однако запомниться телезрителям и даже некоторым ребятам он так и не успел. Парень выказал симпатию Анне Брянской и даже заявил, что будет ухаживать за брюнеткой. Правда, от слов к действиям дело так и не дошло.
Расшевелить подопечного и подсобить ему открыться коллективу решила Ольга Орлова. Как бы то ни было, но в результате получилось так, что поющая телеведущая лишь унизила и «высмеяла» молодого человека.
В социальных сетях появился видеоролик, на котором Орлова попыталась выставить Серпухова жертвой уколов ботокса, от которых у парня будто бы перестали появляться эмоции на лице.
«Серег, скажи мне, ты такой всегда серьезный или просто ботокс везде уколол? У тебя вообще двигается лицо? Эмоции есть на лице? Ну там лоб у тебя морщится или что там? Улыбнуться можешь?» - забросала вопросами Орлова своего подопечного.
Нужно сказать, что именно последний вопрос стал причиной того, что телеведущая «Дома-2» закатилась в приступе неудержимого смеха. Не сдержались и все участники телестройки, после чего на Лобном месте прокатилась волна истеричного хохота.
К слову, фолловеры раскритиковали поведение Орловой, указав ей на то, что она не имела никакого права «высмеивать» нового героя реалити-шоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47