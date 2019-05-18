Ольга Орлова на Лобном месте «высмеяла» нового участника «Дома-2»

«Серег, скажи мне, ты такой всегда серьезный или просто ботокс везде уколол? У тебя вообще двигается лицо? Эмоции есть на лице? Ну там лоб у тебя морщится или что там? Улыбнуться можешь?» - забросала вопросами Орлова своего подопечного.

Почти неделю на телестройке «Дом-2» провел новый герой шоу Сергей Серпухов, однако запомниться телезрителям и даже некоторым ребятам он так и не успел. Парень выказал симпатию Анне Брянской и даже заявил, что будет ухаживать за брюнеткой. Правда, от слов к действиям дело так и не дошло.Расшевелить подопечного и подсобить ему открыться коллективу решила Ольга Орлова. Как бы то ни было, но в результате получилось так, что поющая телеведущая лишь унизила и «высмеяла» молодого человека.В социальных сетях появился видеоролик, на котором Орлова попыталась выставить Серпухова жертвой уколов ботокса, от которых у парня будто бы перестали появляться эмоции на лице.Нужно сказать, что именно последний вопрос стал причиной того, что телеведущая «Дома-2» закатилась в приступе неудержимого смеха. Не сдержались и все участники телестройки, после чего на Лобном месте прокатилась волна истеричного хохота.К слову, фолловеры раскритиковали поведение Орловой, указав ей на то, что она не имела никакого права «высмеивать» нового героя реалити-шоу.