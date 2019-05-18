Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди призналась, что ей нравится быть свободной

«Я СВОБОДНА. Я КАЙФУЮ. Я НЕ ЖАЛЕЮ», - написала бывшая участница.

«Жить в своё удовольствие — значит быть не такой, как ВСЕ!» - отметила Триандафилиди.

Не так давно стало известно, что бывшие участники телестройки «Дом-2» Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц опять расстались. Совсем скоро парочка планирует отправиться в ЗАГС, чтобы написать заявление на расторжение брака, а пока каждый из них наслаждается вновь приобретенной свободой.Несколько часов назад Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram новый снимок, под которым оставила длинный пост, где решила обсудить с фанатами тему отношений.По словам Триандафилиди, каждый день ей приходится перечитывать сотни комментариев и сообщений от фолловеров, в которых они интересуются, свободно ли ее сердце, а также не жалеет ли она о разрыве отношений с Чайчицем.Елизавета подчеркнула, что ей нравится быть свободной, ведь только так она может жить в свое удовольствие.Выяснилось, что для блондинки очень важно быть особенной и выделяться из серой массы. Судя по всему, Леша ущемлял Лизу в отношениях и не давал ей реализовывать своих интересов, поэтому девушка решила развестись с мужчиной.В конце своего поста звезда «Дома-2» посоветовала пользователям Сети делать так же, как и она, если они понимают, что в браке или в отношениях живут «не в кайф».