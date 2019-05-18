Прохор Шаляпин пожаловался на невозможность развивать певческую карьеру

В Москве 25 мая состоится концерт Прохора Шаляпина и экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Выступление пройдёт в Доме кино, рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» исполнитель и украинская пианистка. Также в ходе беседы Шаляпин пожаловался: несмотря на интересные внешние данные и талант вокалиста, его не принимают на эстраде, не дают выступать и развивать карьеру. Это происходит из-за «междусобойчика», устроенного именитыми отечественными артистами и продюсерами.Тем не менее, Прохор Шаляпин отметил, что вовсе не в обиде на коллег и на их месте, возможно, поступал бы так же, не пуская на эстраду молодые таланты. Сейчас певец - частый гость на различных скандальных ток-шоу, ведёт на телевидении прогноз погоды, поэтому на отсутствие денег не жалуется. Ему хочется чаще давать концерты и появляться на сцене, но пока такой возможности у Шаляпина нет.