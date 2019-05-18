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Прохор Шаляпин пожаловался на невозможность развивать певческую карьеру

Скандально известный отечественный исполнитель Прохор Шаляпин в недавнем интервью пожаловался, что переживает за свою певческую карьеру, так как ему не дают развиваться на большой сцене. Тем не менее, он не обижается на коллег за «междусобойчик», отмечая, что понимает их отношение.
Прохор Шаляпин пожаловался на невозможность развивать певческую карьеру

В Москве 25 мая состоится концерт Прохора Шаляпина и экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Выступление пройдёт в Доме кино, рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» исполнитель и украинская пианистка. Также в ходе беседы Шаляпин пожаловался: несмотря на интересные внешние данные и талант вокалиста, его не принимают на эстраде, не дают выступать и развивать карьеру. Это происходит из-за «междусобойчика», устроенного именитыми отечественными артистами и продюсерами.

Тем не менее, Прохор Шаляпин отметил, что вовсе не в обиде на коллег и на их месте, возможно, поступал бы так же, не пуская на эстраду молодые таланты. Сейчас певец - частый гость на различных скандальных ток-шоу, ведёт на телевидении прогноз погоды, поэтому на отсутствие денег не жалуется. Ему хочется чаще давать концерты и появляться на сцене, но пока такой возможности у Шаляпина нет.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:41

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