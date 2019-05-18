Ученые: Клинические испытания улучшают лечение генетического рахита





Как сообщает издание Lancet, в исследовании принял участие 61 ребенок в возрасте от года до 12 лет из Канады, США, Великобритании, Швеции, Австралии, Японии и Кореи. Ученые разделили испытуемых на две группы – первой давали пероральный фосфат и активный витамин D несколько раз в день, а другой - раз в две недели вводили инъекции буросумаба. Препарат одобрили в Управлении по контролю продуктов и лекарств в 2018 году.За детьми наблюдали на протяжении 64 недель. К 40-й неделе эксперты обнаружили, что 72% участников, получивших препарат, практически избавились от рахита, а в другой группе существенные изменения наблюдались только у 6% пациентов. Лекарственное средство отразилось и на деформации ног и росте.По словам ведущего автора научной работы Эрика Имеля, это первое исследование, позволившее сравнить буросумаб и традиционную терапию. Результаты проекта очень важны для медицины, так как позволят находить новые методы в лечении пациентов с генетическим рахитом.В дальнейшем ученые планируют продолжить изучение долгосрочных эффектов медицинского средства, в том числе – его влияние на лечение детей и ростовые результаты. Экспертов также интересует, сможет ли применение препарата уменьшить необходимость в операциях по коррекции искривления ног.