Ученые: Клинические испытания улучшают лечение генетического рахита
Исследователи Школы медицины Университета Индианы обнаружили, что клинические испытания значительно улучшают лечение генетического рахита. Препарат, разработанный учеными для облегчения симптомов редкого заболевания опорно-двигательного аппарата, оказался более эффективным по сравнению с обычными методами лечения.
Как сообщает издание Lancet, в исследовании принял участие 61 ребенок в возрасте от года до 12 лет из Канады, США, Великобритании, Швеции, Австралии, Японии и Кореи. Ученые разделили испытуемых на две группы – первой давали пероральный фосфат и активный витамин D несколько раз в день, а другой - раз в две недели вводили инъекции буросумаба. Препарат одобрили в Управлении по контролю продуктов и лекарств в 2018 году.
За детьми наблюдали на протяжении 64 недель. К 40-й неделе эксперты обнаружили, что 72% участников, получивших препарат, практически избавились от рахита, а в другой группе существенные изменения наблюдались только у 6% пациентов. Лекарственное средство отразилось и на деформации ног и росте.
По словам ведущего автора научной работы Эрика Имеля, это первое исследование, позволившее сравнить буросумаб и традиционную терапию. Результаты проекта очень важны для медицины, так как позволят находить новые методы в лечении пациентов с генетическим рахитом.
В дальнейшем ученые планируют продолжить изучение долгосрочных эффектов медицинского средства, в том числе – его влияние на лечение детей и ростовые результаты. Экспертов также интересует, сможет ли применение препарата уменьшить необходимость в операциях по коррекции искривления ног.
Как сообщает издание Lancet, в исследовании принял участие 61 ребенок в возрасте от года до 12 лет из Канады, США, Великобритании, Швеции, Австралии, Японии и Кореи. Ученые разделили испытуемых на две группы – первой давали пероральный фосфат и активный витамин D несколько раз в день, а другой - раз в две недели вводили инъекции буросумаба. Препарат одобрили в Управлении по контролю продуктов и лекарств в 2018 году.
За детьми наблюдали на протяжении 64 недель. К 40-й неделе эксперты обнаружили, что 72% участников, получивших препарат, практически избавились от рахита, а в другой группе существенные изменения наблюдались только у 6% пациентов. Лекарственное средство отразилось и на деформации ног и росте.
По словам ведущего автора научной работы Эрика Имеля, это первое исследование, позволившее сравнить буросумаб и традиционную терапию. Результаты проекта очень важны для медицины, так как позволят находить новые методы в лечении пациентов с генетическим рахитом.
В дальнейшем ученые планируют продолжить изучение долгосрочных эффектов медицинского средства, в том числе – его влияние на лечение детей и ростовые результаты. Экспертов также интересует, сможет ли применение препарата уменьшить необходимость в операциях по коррекции искривления ног.
Наука / Авторские новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:10