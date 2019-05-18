Британец купил подлинник Пабло Пикассо за 293 доллара





После покупки картины житель Британии почти 6 месяцев восхищался своей покупкой, а потом решил проверить ее происхождение. Мужчина обратился к одному из специалистов аукционов Brighton and Hove. В результате ему сообщили о принадлежности данного произведения искусства к кисти Пабло Пикассо. Эксперт считает, что попавшее в руки жителя Британии полотно является подготовительной работой знаменитого художника, которую он подарил своему знакомому живописцу по имени Роланду Пенроузу.Также сообщается, что картина называется «Купальщица, сидящая на берегу моря», нарисована она была в 1930 году. Стоимость приобретенного за 293 доллара полотна на самом деле составляет около 955 000 долларов. По предварительным данным, британец решил выставить эту картину на аукцион.