Ирина Безрукова удивила поклонников помолодевшим образом в стиле 90-х

54-летняя актриса удивила всех присутствующих на мероприятии помолодевшим образом в стиле 90-х. Экс-супруга Сергея Безрукова была одета в синие потёртые джинсы, белый топ с принтом и ярко-красную куртку. Образ знаменитости дополнили босоножки на высоком каблуке и большие серьги-кольца. «Фото с вечеринки в стиле 90-х. Помните, как тогда одевались? Мода возвращается», - написала актриса, признавшись, что она любит тепло, раритетные машины и встречи с друзьями.Поклонники Ирины Безруковой пришли в восторг от опубликованного фото. «Ирина, я вас даже не узнала, Вы красотка. Выглядите на 35», «Ирина, Вам к лицу любой стиль! Восхищаюсь Вами, несмотря и вопреки - так держать!» - написали Instagram-пользователи. К комментаторам присоединилась и певица Валерия, высказав свое мнение о возвращении моды 90-х годов: «Вот думаю: было бы где хранить, ничего бы не стоило выбрасывать».