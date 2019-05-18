Станислав Садальский предлагает проверить, как Микелла Абрамова проходила «слепые» прослушивания

Станислав Садальский невероятно возмущен сложившейся ситуацией с победой Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Он неоднократно выкладывал в свой Instagram публикации на эту тему, сопровождая их своими размышлениями о справедливости вынесенных решений.Он предлагает действовать, как в спорте, где спортсмена после провала на доппинг-тестах дисквалифицируют, а его победа переходит следующему участнику. Садальский предлагает не переживать за судьбу дочери Алсу, поскольку родители обеспечат ей достойное будущее вне зависимости от результатов конкурса.Актер переживает, что при повторном голосовании девочка снова получит неправомерное преимущество. Результаты sms-голосования артист считает недостаточно прозрачными для того, чтобы не сомневаться в их правдивости. Он также призывает расследовать, как Микелла Абрамова прошла «слепые» прослушивания.