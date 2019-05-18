Юлия Ковальчук похвасталась "подмосковным загаром" и стройной фигурой в купальнике
Российская певица и телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук на странице в Instagram похвасталась «подмосковным загаром», опубликовав фото в купальнике. Поклонники исполнительницы оценили её стройную фигуру, написав огромное количество комплиментов.
Юлия Ковальчук не часто радует поклонников в соцсети откровенными кадрами, предпочитая фотографироваться в стильных и элегантных нарядах, подчёркивающих женственные формы. Недавно она опубликовала селфи, сделанное возле зеркала, похваставшись, что и в Подмосковье можно приобрести отличный загар, для этого вовсе не обязательно ехать на курорт.
За короткое время публикацию Ковальчук оценили более 20 тысяч подписчиков, похваливших её стройную спортивную фигуру и естественную привлекательность. Нашлись и критики, поинтересовавшиеся, как на столь откровенное фото отреагирует супруг певицы. Они считают такие кадры «интимными», написав, что их не стоит выставлять на всеобщее обозрение.
Юлия Ковальчук не часто радует поклонников в соцсети откровенными кадрами, предпочитая фотографироваться в стильных и элегантных нарядах, подчёркивающих женственные формы. Недавно она опубликовала селфи, сделанное возле зеркала, похваставшись, что и в Подмосковье можно приобрести отличный загар, для этого вовсе не обязательно ехать на курорт.
За короткое время публикацию Ковальчук оценили более 20 тысяч подписчиков, похваливших её стройную спортивную фигуру и естественную привлекательность. Нашлись и критики, поинтересовавшиеся, как на столь откровенное фото отреагирует супруг певицы. Они считают такие кадры «интимными», написав, что их не стоит выставлять на всеобщее обозрение.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:45