Юлия Ковальчук похвасталась "подмосковным загаром" и стройной фигурой в купальнике

Юлия Ковальчук не часто радует поклонников в соцсети откровенными кадрами, предпочитая фотографироваться в стильных и элегантных нарядах, подчёркивающих женственные формы. Недавно она опубликовала селфи, сделанное возле зеркала, похваставшись, что и в Подмосковье можно приобрести отличный загар, для этого вовсе не обязательно ехать на курорт.За короткое время публикацию Ковальчук оценили более 20 тысяч подписчиков, похваливших её стройную спортивную фигуру и естественную привлекательность. Нашлись и критики, поинтересовавшиеся, как на столь откровенное фото отреагирует супруг певицы. Они считают такие кадры «интимными», написав, что их не стоит выставлять на всеобщее обозрение.