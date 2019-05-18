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Ученые назвали эффективные природные средства для лечения геморроя

Ученые назвали самые эффективные природные средства для лечения геморроя. Также специалисты сообщили, что от данного заболевания страдают более 20 миллионов жителей Америки.

Ученые назвали эффективные природные средства для лечения геморроя

Причинами геморроя считаются ожирение, наследственность, малоподвижный образ жизни, регулярный подъем тяжестей, беременность, роды, длительные запоры или диарея. Специалисты отмечают, что люди, страдающие геморроем, подвержены риску появления портальной гипертонии. В качестве лечения медики могут назначить операцию. Но ученые считают, что есть эффективные природные методы борьбы с этим заболеванием. Они уверены, что диета с высоким содержанием клетчатки поможет людям с таким диагнозом. Чтобы избавится от запоров, необходимо придерживаться здорового образа жизни и употреблять семена чиа, лебеду, чечевицу, брюссельскую капусту, бобы, тыкву, инжир, различные ягоды и авокадо.

Обильно питье поможет предотвратить запоры, поскольку жидкость помогает волокнам проходить через пищеварительную систему. При каждом приеме пищи необходимо выпивать стакан воды. Также специалисты советуют отказаться от спиртных напитков и острой пищи, поскольку алкоголь вызывает обезвоживание и ухудшает симптомы геморроя, то же самое касается и острых блюд. Научные работники рекомендуют избегать напряжения в кишечнике, так как сдерживание каловых масс способствует развитию геморроя.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55

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