Peugeot и Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов





По словам главного дизайнера Citroen Пьера Леклера, обладатели французских авто смогут использовать смартфон даже для того, чтобы запустить мотор. Эксперт считает, что сегодня большинству автовладельцев некомфортно переходить от привычных интерфейсов своих мобильных устройств на интуитивно понятные системы интеграции смартфонов в машине. Поэтому в будущем руководство PSA Group будет проектировать свою продукцию с учетом того, чтобы как минимум один мобильный гаджет человека работал с его автомобилем просто и интуитивно понятно.Peugeot и Citroen также планируют усовершенствовать систему безопасности автомобиля от взлома. Французская автомобилестроительная компания хочет отказаться от обычных ключей - владелец будет запускать двигатель с помощью своего смартфона.