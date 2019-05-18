Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом за три месяца до свадьбы

«Довести нашу сказку о Любви до свадьбы не получилось», - написала телезнаменитость.

«Покупайте салют!» - написала экс-участница «Дома-2».

Считанные часы назад на страничке в Instagram Дерябиной появилась свежая публикация, которая повергла в шок многих ее поклонников. А все потому, что в новом блоге Кристина сообщила, что «свадьбы НЕ БУДЕТ».По словам длинноволосой красавицы, она долго не решалась признаться самой себе, что 3,5 года она потратила понапрасну.Дерябина, по всей видимости, понимала, что сейчас на нее накинутся с вопросами, поэтому решила сразу же объяснить, что стало причиной расставания с женихом. Как утверждает Кристина, все дело в том, что у нее уже нет сил и желания склеивать те отношения, которых уже давно нет.По мнению блондинки, ранее она была слишком слепа и настолько благородна, что даже не замечала того, что ее «по ложечке» измазывали грязью.В конце Дерябина поспешила дать совет своим недоброжелателям, которые просто-таки мечтали, чтобы никакой свадьбы не состоялась.Нужно сказать, что многие подписчики Кристины поспешили поддержать девушку. Один за другим они принялись рассказывать ситуации, которые в свое время им пришлось пережить, а некоторые даже высказали надежду на то, что девушка все-таки помирится с избранником и бракосочетание состоится.