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Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом за три месяца до свадьбы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина разошлась со своим возлюбленным за три месяца до свадьбы. О том, что бракосочетания не будет, сообщила сама звезда скандальной телестройки.

Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом за три месяца до свадьбы

Считанные часы назад на страничке в Instagram Дерябиной появилась свежая публикация, которая повергла в шок многих ее поклонников. А все потому, что в новом блоге Кристина сообщила, что «свадьбы НЕ БУДЕТ».

По словам длинноволосой красавицы, она долго не решалась признаться самой себе, что 3,5 года она потратила понапрасну.

«Довести нашу сказку о Любви до свадьбы не получилось», - написала телезнаменитость.

Дерябина, по всей видимости, понимала, что сейчас на нее накинутся с вопросами, поэтому решила сразу же объяснить, что стало причиной расставания с женихом. Как утверждает Кристина, все дело в том, что у нее уже нет сил и желания склеивать те отношения, которых уже давно нет.

Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом за три месяца до свадьбы

По мнению блондинки, ранее она была слишком слепа и настолько благородна, что даже не замечала того, что ее «по ложечке» измазывали грязью.

В конце Дерябина поспешила дать совет своим недоброжелателям, которые просто-таки мечтали, чтобы никакой свадьбы не состоялась.

«Покупайте салют!» - написала экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что многие подписчики Кристины поспешили поддержать девушку. Один за другим они принялись рассказывать ситуации, которые в свое время им пришлось пережить, а некоторые даже высказали надежду на то, что девушка все-таки помирится с избранником и бракосочетание состоится.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:31

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