Фруктовые соки с подсластителями могут стать причиной преждевременной смерти





Избыточное употребление напитков, подслащенных сахаром, может не только негативно сказаться на фигуре, но и привести к серьезным нарушениям метаболизма. Чрезмерный набор веса, как известно, приводит к ожирению, а оно, в свою очередь, увеличивает риск преждевременной смерти на 42%.Исследователи изучили данные о смертности 13 тысяч человек, проанализировав при этом их рацион питания. Было обнаружено, что у людей, которые более 10% калорий в день получали из сахаросодержащих напитков, риск преждевременной смерти возрастал до 14 процентов. Опасность несет в себе каждая дополнительная порция фруктового сока, увеличивая предрасположенность к ожирению.Также ученые определили, что фруктовые соки провоцируют жироотложения вокруг талии и влияют на резистентность инсулина, что крайне неблагоприятно сказывается на здоровье. Медики рекомендуют употреблять свежие фрукты вместо соков, а детям предлагать разбавленные водой сахаросодержащие напитки.