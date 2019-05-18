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Фруктовые соки с подсластителями могут стать причиной преждевременной смерти

Исследователи обнаружили взаимосвязь употребления фруктовых соков и преждевременной смерти. Они считают, что сахарная сода и другие подсластители в напитках пагубно влияют на здоровье.
Фруктовые соки с подсластителями могут стать причиной преждевременной смерти

Избыточное употребление напитков, подслащенных сахаром, может не только негативно сказаться на фигуре, но и привести к серьезным нарушениям метаболизма. Чрезмерный набор веса, как известно, приводит к ожирению, а оно, в свою очередь, увеличивает риск преждевременной смерти на 42%.

Исследователи изучили данные о смертности 13 тысяч человек, проанализировав при этом их рацион питания. Было обнаружено, что у людей, которые более 10% калорий в день получали из сахаросодержащих напитков, риск преждевременной смерти возрастал до 14 процентов. Опасность несет в себе каждая дополнительная порция фруктового сока, увеличивая предрасположенность к ожирению.

Также ученые определили, что фруктовые соки провоцируют жироотложения вокруг талии и влияют на резистентность инсулина, что крайне неблагоприятно сказывается на здоровье. Медики рекомендуют употреблять свежие фрукты вместо соков, а детям предлагать разбавленные водой сахаросодержащие напитки.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:52

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