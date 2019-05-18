В лобовом столкновении двух большегрузов в Курганской области погиб человек





По предварительным данным Упрдор «Южный Урал», на 113-м километре автодороги Р-254 в субботу, 18 мая, произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей. В результате дорожного инцидента один человек травмирован, а один погиб.На месте происшествия проводятся работы специалистами экстренных служб. Для легковых транспортных средств на трассе организовали реверсное движение, грузовой транспорт пока направляют на парковку.