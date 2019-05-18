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В лобовом столкновении двух большегрузов в Курганской области погиб человек

В результате столкновения двух большегрузов 18 мая в утреннее время суток на трассе в Курганской области один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Второй пострадавший в аварии доставлен в медицинское учреждение, информации о его состоянии нет.
В лобовом столкновении двух большегрузов в Курганской области погиб человек

По предварительным данным Упрдор «Южный Урал», на 113-м километре автодороги Р-254 в субботу, 18 мая, произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей. В результате дорожного инцидента один человек травмирован, а один погиб.

На месте происшествия проводятся работы специалистами экстренных служб. Для легковых транспортных средств на трассе организовали реверсное движение, грузовой транспорт пока направляют на парковку.



 
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Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:07

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