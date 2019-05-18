В лобовом столкновении двух большегрузов в Курганской области погиб человек
В результате столкновения двух большегрузов 18 мая в утреннее время суток на трассе в Курганской области один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Второй пострадавший в аварии доставлен в медицинское учреждение, информации о его состоянии нет.
По предварительным данным Упрдор «Южный Урал», на 113-м километре автодороги Р-254 в субботу, 18 мая, произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей. В результате дорожного инцидента один человек травмирован, а один погиб.
На месте происшествия проводятся работы специалистами экстренных служб. Для легковых транспортных средств на трассе организовали реверсное движение, грузовой транспорт пока направляют на парковку.
По предварительным данным Упрдор «Южный Урал», на 113-м километре автодороги Р-254 в субботу, 18 мая, произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей. В результате дорожного инцидента один человек травмирован, а один погиб.
На месте происшествия проводятся работы специалистами экстренных служб. Для легковых транспортных средств на трассе организовали реверсное движение, грузовой транспорт пока направляют на парковку.
Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:07