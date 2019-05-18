Барри Алибасов рассказал о смерти пресс-атташе "На-на" Людмилы Николаевой

Барри Алибасов написал слова соболезнования семье и близким Людмилы Сергеевны Николаевой в связи с внезапной смертью. Неделю назад она уехала в Ялту, незадолго до этого они общались и ничего не предвещало беды – пресс-атташе была в прекрасном весёлом настроении и бодром расположении духа. Алибасов пишет, что новость о смерти Николаевой для него и коллектива «На-на» стала неожиданной и шокирующей.Группу «На-на» Бари Алибасов создал тридцать лет назад. Из первоначального состава на сегодняшний день в ней остались только двое – Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов. Пик популярности коллектива был в 90-х годах, их песня «Фаина» долгое время занимала первые строчки музыкальных чартов, концерты проходили в переполненных залах и на многотысячных стадионах.