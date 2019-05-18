Барри Алибасов рассказал о смерти пресс-атташе "На-на" Людмилы Николаевой
Отечественный музыкант и композитор, продюсер группы «На-на» Бари Алибасов на странице в Instagram сообщил о смерти Людмилы Николаевой. На протяжение трёх десятков лет она была пресс-атташе коллектива, работать с ними она начала практически с дня основания.
Барри Алибасов написал слова соболезнования семье и близким Людмилы Сергеевны Николаевой в связи с внезапной смертью. Неделю назад она уехала в Ялту, незадолго до этого они общались и ничего не предвещало беды – пресс-атташе была в прекрасном весёлом настроении и бодром расположении духа. Алибасов пишет, что новость о смерти Николаевой для него и коллектива «На-на» стала неожиданной и шокирующей.
Группу «На-на» Бари Алибасов создал тридцать лет назад. Из первоначального состава на сегодняшний день в ней остались только двое – Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов. Пик популярности коллектива был в 90-х годах, их песня «Фаина» долгое время занимала первые строчки музыкальных чартов, концерты проходили в переполненных залах и на многотысячных стадионах.
Барри Алибасов написал слова соболезнования семье и близким Людмилы Сергеевны Николаевой в связи с внезапной смертью. Неделю назад она уехала в Ялту, незадолго до этого они общались и ничего не предвещало беды – пресс-атташе была в прекрасном весёлом настроении и бодром расположении духа. Алибасов пишет, что новость о смерти Николаевой для него и коллектива «На-на» стала неожиданной и шокирующей.
Группу «На-на» Бари Алибасов создал тридцать лет назад. Из первоначального состава на сегодняшний день в ней остались только двое – Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов. Пик популярности коллектива был в 90-х годах, их песня «Фаина» долгое время занимала первые строчки музыкальных чартов, концерты проходили в переполненных залах и на многотысячных стадионах.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:58