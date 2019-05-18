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Эксперты: Качество BMW 3 Series оправдывает высокую стоимость обслуживания

BMW 3 Series считается достаточно дорогим автомобилем как по стоимости, так и по дальнейшему обслуживанию. Но эксперты считают, что цена соответствует качеству.
Эксперты: Качество BMW 3 Series оправдывает высокую стоимость обслуживания

BMW 3 Series поступил в продажу по всему миру в этом году. Несмотря на высокую стоимость и рост популярности кроссоверов, модель демонстрирует хорошие продажи. Она даже догоняет по популярности внедорожник Х3.

Чтобы сравнить эти две модели, был проведен заезд между ними, в результате чего BMW 3 Series обошла конкурента. Эксперты высоко оценили такие параметры автомобиля, как жесткость и баланс. Современная технологическая «начинка» авто также может дать фору Х3.

Производители BMW всегда делали акцент на том, чтобы автомобиль был удобен для водителя и его пассажиров. Также скрупулезно относились к качеству всех деталей машины. После проведенного исследования эксперты подтвердили свои предположения о том, что в BMW 3 Series идеально соблюден баланс цены и качества.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:38

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