После ста дней штормов Федор Конюхов осуществит три новых экспедиции





По словам Конюхова-младшего, в ближайшее время родитель не будет путешествовать по морю. Федор Филиппович намерен «покорять небо». В 2020 году путешественник поднимется на высоту 25 км на воздушном шаре. Он собирается побить рекорд путешественника из Индии, преодолевшего 21 км. Для его полета изготовили воздушный шар в 100 000 кубометров, являющийся самым большим шаром в истории. Старт запланирован в пустыни Австралии, а сам полет продлится не больше дня.Федор Конюхов также намерен два раза облететь без посадки весь земной шар. Как отметили специалисты Cameron balloons, изготавливающие воздушные шары для исследователя, для такого масштабного полета Конюхову потребуется приблизительно 20 дней.В перспективах путешественника – осуществить кругосветное путешествие через три года на самолете, работающем благодаря солнечным батареям. Прототип летательного аппарата уже удалось создать. Федор Конюхов проведет экспедицию за 7-10 дней, не совершая посадок.