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Исследователи обнаружили древние лаосские кувшины для захоронений

Ученые обнаружили 15 новых местоположений лаосских кувшинов. Специалисты предполагают, что кувшины каким-то образом использовались в обрядах захоронения.
Исследователи обнаружили древние лаосские кувшины для захоронений

Кувшины Лаоса давно привлекают внимание ученых-историков со всего мира. Специалисты пытаются выяснить, для чего же на самом деле использовались эти сооружения. Кувшины имеют значительную массу, некоторые образцы весят несколько тонн. Ученые строят догадки, как их удавалось транспортировать от карьеров, где они предположительно были вырезаны, к месту современной дислокации.

В этом году в процессе раскопок удалось обнаружить некие диски, которые могли выполнять роль могильных знаков. Они были уложены вокруг кувшинов и, что интересно, рисунками вниз. На них изображены фигуры людей, круги, луки и какие-то существа. Кувшины крайне редко украшали резьбой. О значении рисунков специалисты пока только строят догадки.

Рядом с одним кувшином были обнаружены меньшие его копии из глины. Также в ходе этих раскопок обнаружили диск, украшенный концентрическими кольцами. Что означают эти находки - пока не известно.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:49

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