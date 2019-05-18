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Светлана Лобода поделилась кадрами фотосессии в купальнике и без макияжа

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода на странице в Instagram опубликовала кадры с фотосессии, устроенной на отдыхе. Фото певицы в купальнике и без макияжа положительно оценили многочисленные подписчики, отметившие стройную женственную фигуру звезды и естественную привлекательность.
Светлана Лобода поделилась кадрами фотосессии в купальнике и без макияжа

Светлана Лобода, несмотря на плотный график, нашла время для отдыха, отправившись в тёплые страны. В соцсети она делится кадрами, сделанными в отпуске, вызывая восторг у фолловеров. Так, они оценили последнюю фотосессию певицы в купальнике, написав, что её фигура сейчас идеальна, а лицо без макияжа визуально выглядит моложе и очень привлекательно. В подписи к публикации Лобода написала: «Без обуви, без новостей». Это вызвало ряд вопросов у фолловеров, они напомнили певице, что скоро заканчивается объявленный ею в Сети конкурс и предстоит награждение победителя, также впереди новые выступления, что вовсе не означает отсутствие чего-то нового.

Некоторых фолловеров интересует участие Светланы Лободы в следующем сезоне вокального шоу «Голос. Дети», на что она пока так и не ответила. Также певица не комментирует скандал шестого сезона конкурса, накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой – одной из участниц команды юных исполнителей, у которых она была наставником.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:40

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