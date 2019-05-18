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Samsung анонсировал спецверсию смартфона Galaxy S10+ Olympic Games Edition

Южнокорейский технологический гигант Samsung анонсировал выпуск спецверсии смартфона Galaxy S10+ Olympic Games Edition, подготовленный к Олимпийским играм в Токио 2020 года. В комплекте с гаджетом производители предложат пользователям беспроводные наушники Galaxy Buds с нанесённой олимпийской символикой.
Samsung анонсировал спецверсию смартфона Galaxy S10+ Olympic Games Edition

Отмечается, что технические характеристики спецверсии Galaxy S10+ Olympic Games Edition не отличаются от стандартных, а вот внешний вид претерпел некоторые изменения. Так, «олимпийский» гаджет будет иметь корпус белого цвета (Prism White), на задней панели разместят логотип спортивных игр. Беспроводные Galaxy Buds также будут отличаться от обычных нанесённой символикой Олимпиады.

Спецсерия лимитирована, всего Samsung Galaxy S10+ Olympic Games Edition выпустят в количестве 10 тысяч экземпляров. Цена нового гаджета варьируется в районе 1 тысячи долларов, продажи «стартуют» уже в середине лета текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:14

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