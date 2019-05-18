«У меня паранойя началась?»: Ксения Бородина перестала доверять соцсетям и мессенджерам

«То из фейсбука данные украдут, то из вотсапа, то откуда-нибудь еще. Я уже даже не знаю, кому доверять», - написала телеведущая «Дома-2» в личном микроблоге.

«Просто каждый со своей», - подчеркнула Ксения.

Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой запечатлены обе ее наследницы, лежащие возле домашнего питомца. Под снимком Бородина решила обсудить тему безопасности соцсетей, которые сейчас очень активно обсуждают в новостях.По словам Бородиной, она прочитала в одной статье, что в WhatsApp незащищенность специально оставляют, так сказать, для сотрудников ФБР. Правда, Ксения не очень в это верит, так как считает, что подобную информацию распространяют по социальным сетям для пиара.Также звезда «Дома-2» заявила, что убеждена в том, что каждая соцсеть и мессенджер сотрудничают с агентами службы безопасности.В конце поста Бородина все-таки усомнилась в своих же словах и поинтересовалась у поклонников, не развилась ли у нее паранойя на почве недоверия к соцсетям и мессенджерам.Нужно сказать, что многие отреагировали на пост знаменитости, однако большинство решило высказать свое мнение в адрес нового снимка Ксении.