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«У меня паранойя началась?»: Ксения Бородина перестала доверять соцсетям и мессенджерам

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина призналась поклонникам, что перестала доверять социальным сетям и мессенджерам. Сейчас телезнаменитость задалась вопросом, а не развилась ли у нее паранойя на этой почве.

«У меня паранойя началась?»: Ксения Бородина перестала доверять соцсетям и мессенджерам

Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой запечатлены обе ее наследницы, лежащие возле домашнего питомца. Под снимком Бородина решила обсудить тему безопасности соцсетей, которые сейчас очень активно обсуждают в новостях.

«То из фейсбука данные украдут, то из вотсапа, то откуда-нибудь еще. Я уже даже не знаю, кому доверять», - написала телеведущая «Дома-2» в личном микроблоге.

По словам Бородиной, она прочитала в одной статье, что в WhatsApp незащищенность специально оставляют, так сказать, для сотрудников ФБР. Правда, Ксения не очень в это верит, так как считает, что подобную информацию распространяют по социальным сетям для пиара.

«У меня паранойя началась?»: Ксения Бородина перестала доверять соцсетям и мессенджерам

Также звезда «Дома-2» заявила, что убеждена в том, что каждая соцсеть и мессенджер сотрудничают с агентами службы безопасности.

«Просто каждый со своей», - подчеркнула Ксения.

В конце поста Бородина все-таки усомнилась в своих же словах и поинтересовалась у поклонников, не развилась ли у нее паранойя на почве недоверия к соцсетям и мессенджерам.

Нужно сказать, что многие отреагировали на пост знаменитости, однако большинство решило высказать свое мнение в адрес нового снимка Ксении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:29

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