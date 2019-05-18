"Омолодившуюся" Марию Погребняк поклонники сравнили с 5-летней Елизаветой Галкиной

Мария Погребняк, супруга нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка, в соцсети опубликовала шуточный ролик, снятый с помощью специальных фильтров. Часто критикуемая поклонниками за увлечение пластикой дизайнер посмеялась, показав, как «омолаживающие процедуры» могут вернуть её в детский возраст. В подписи к публикации Погребняк заметила, что «увлеклась» и «перекачала» себя.Подписчики Марии Погребняк с юмором восприняли её видео, отметив, что она стала выглядеть как дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, практически превратившись в двойника Елизаветы Галкиной. Многие фолловеры похвалили её за способность посмеяться над собой и адекватное восприятие критики.