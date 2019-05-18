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«Три популяции муравьев умерло»: Влад Кадони попросил Сашу Черно контролировать себя, когда она чихает

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони попросил Александру Черно контролировать себя, когда она чихает. По словам телезнаменитости, от такого чиха его подопечной умерло «три популяции муравьев».

«Три популяции муравьев умерло»: Влад Кадони попросил Сашу Черно контролировать себя, когда она чихает

Несколько часов назад в соцсетях появился видеоролик, который за считанные минуты произвел фурор в Интернете. А все потому, что на записи запечатлен чих одной из самых эпатажных участниц телестройки.

Нужно сказать, что чих Черно не единожды попадал в эфиры. Александра так расковано и свободно устраняет из дыхательных путей пыль и другие возбудители, что окружающие либо валяются от смеха на земле, либо откровенно страшатся девушку.

Оказалось, что на телешоу «Спаси свою любовь» Саша в очередной раз не смогла удержаться и чихнула. Сделала она это очень громко и продолжительно, что, судя по всему, не понравилось ведущему Владу Кадони.

В итоге Кадони поспешил сделать своей подопечной замечание.

«Три популяции муравьев умерло»: Влад Кадони попросил Сашу Черно контролировать себя, когда она чихает

«Сейчас три популяции муравьев умерло!» - заявил Влад Александре.

Также телеведущий попросил её, чтобы в следующий раз, когда ей захочется чихнуть, она постаралась контролировать себя.

Нужно сказать, что больше всего пользователей насмешила реакция Алексея Купина на чих приятельницы. Отметим, что в этот самый момент парень сидел возле Александры и явно не был готов к такому повороту событий. Почему же избранник Майи Донцовой прикрыл нос - до сих пор остается загадкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:59

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