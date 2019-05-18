Милена Безбородова сообщила, что больше не возбуждает Лешу Безуса
19-летняя участница телестройки «Дом-2» Милена Безбородова больше не возбуждает своего возлюбленного Алексея Безуса. По словам длинноволосой красавицы, она окончательно разлюбила избранника.
Всем известно, что парочка Безбородовой и Безуса с завидным постоянством заявляет, что решили поставить в своих отношениях «жирную точку». Впрочем, спустя несколько дней, а временами и считанные часы, влюбленные снова сходятся.
Как бы то ни было, но именно сейчас Милена и Алексей могут навсегда расстаться. Разрыву отношений содействует ряд очень серьезных причин, часть из которых на физиологическом уровне.
На днях Безбородова призналась, что она больше не возбуждает Безуса. По словам 19-летней звезды «Дома-2», бойфренд то и дело унижает ее, а когда дело доходит до «волшебства», то Безус попросту не может выполнить свой долг. Оказывается, что списывает Алексей подобные «промашки» на неприглядный внешний вид Милены.
В свою очередь Безбородовой надоело, что на нее ежедневно кричат и оценивают. Милена считает, что в свои 19 лет она молода и привлекательна и именно поэтому должна поставить «жирную точку» в отношениях с 31-летним мужчиной-тираном, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, на днях Безбородова и Безус вернулись из Эстонии, куда они летали, чтобы родственники Милены познакомились с парнем, за которого она собралась замуж. В Таллине влюбленные решили совместить приятное с полезным и остались в городе на берегу Балтийского моря на две недели, где, как известно, у них все было хорошо.
Всем известно, что парочка Безбородовой и Безуса с завидным постоянством заявляет, что решили поставить в своих отношениях «жирную точку». Впрочем, спустя несколько дней, а временами и считанные часы, влюбленные снова сходятся.
Как бы то ни было, но именно сейчас Милена и Алексей могут навсегда расстаться. Разрыву отношений содействует ряд очень серьезных причин, часть из которых на физиологическом уровне.
На днях Безбородова призналась, что она больше не возбуждает Безуса. По словам 19-летней звезды «Дома-2», бойфренд то и дело унижает ее, а когда дело доходит до «волшебства», то Безус попросту не может выполнить свой долг. Оказывается, что списывает Алексей подобные «промашки» на неприглядный внешний вид Милены.
В свою очередь Безбородовой надоело, что на нее ежедневно кричат и оценивают. Милена считает, что в свои 19 лет она молода и привлекательна и именно поэтому должна поставить «жирную точку» в отношениях с 31-летним мужчиной-тираном, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, на днях Безбородова и Безус вернулись из Эстонии, куда они летали, чтобы родственники Милены познакомились с парнем, за которого она собралась замуж. В Таллине влюбленные решили совместить приятное с полезным и остались в городе на берегу Балтийского моря на две недели, где, как известно, у них все было хорошо.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:43