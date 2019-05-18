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Милена Безбородова сообщила, что больше не возбуждает Лешу Безуса

19-летняя участница телестройки «Дом-2» Милена Безбородова больше не возбуждает своего возлюбленного Алексея Безуса. По словам длинноволосой красавицы, она окончательно разлюбила избранника.

Милена Безбородова сообщила, что больше не возбуждает Лешу Безуса

Всем известно, что парочка Безбородовой и Безуса с завидным постоянством заявляет, что решили поставить в своих отношениях «жирную точку». Впрочем, спустя несколько дней, а временами и считанные часы, влюбленные снова сходятся.

Как бы то ни было, но именно сейчас Милена и Алексей могут навсегда расстаться. Разрыву отношений содействует ряд очень серьезных причин, часть из которых на физиологическом уровне.

На днях Безбородова призналась, что она больше не возбуждает Безуса. По словам 19-летней звезды «Дома-2», бойфренд то и дело унижает ее, а когда дело доходит до «волшебства», то Безус попросту не может выполнить свой долг. Оказывается, что списывает Алексей подобные «промашки» на неприглядный внешний вид Милены.

Милена Безбородова сообщила, что больше не возбуждает Лешу Безуса

В свою очередь Безбородовой надоело, что на нее ежедневно кричат и оценивают. Милена считает, что в свои 19 лет она молода и привлекательна и именно поэтому должна поставить «жирную точку» в отношениях с 31-летним мужчиной-тираном, сообщает Novosti-Dom2.

К слову, на днях Безбородова и Безус вернулись из Эстонии, куда они летали, чтобы родственники Милены познакомились с парнем, за которого она собралась замуж. В Таллине влюбленные решили совместить приятное с полезным и остались в городе на берегу Балтийского моря на две недели, где, как известно, у них все было хорошо.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:43

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