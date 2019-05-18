Археологи узнали причину каннибализма в древности





Во время археологических работ в пещерах Гран Долины (Gran Dolina) в Испании были обнаружены останки семи человек, которые жили в данной местности около 800 тысяч лет назад. Рядом с костями исследователи нашли несколько видов млекопитающих, тела которых остались нетронутыми. В ходе анализа ученые узнали, что останки принадлежали двум видам Homo antecessor, а во времена их существования не было недостатка в еде, о чем свидетельствует состав мусорных куч. Почва также являлась плодородной, а животные обитали недалеко от древних жителей.Версия о каннибализме с ритуальными жертвоприношениями также не получила подтверждения, ведь в таком случае кости съеденных людей не выбрасывались бы в мусорные кучи. В конечном итоге ученые предположили, что каннибализм являлся хорошим методом выживания для предшественников Homo Sapiens. Иными словами, Homo antecessor, подобно хищникам, выбирал свою добычу по принципу оптимизации баланса затрат и выгод, а охота на себе подобных оказалась рентабельнее убийства животных. Каннибализм позволял получать больше калорий, при этом энергии затрачивалось значительно меньше, а человеческая плоть была такой же питательной для древних людей, как и мясо убитого животного.