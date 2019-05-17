Названы самые неверные в семейной жизни знаки зодиака
Некоторым людям сложно сохранять верность в семейных отношениях, что связано со стремлением получить новые впечатления. Синди Маккин, американский астролог, выделила три знака зодиака, представители которых наиболее склонны к измене.
Лидирует в рейтинге Овен, «царствующий» с 21 марта по 19 апреля. Люди, родившиеся под этим знаком, не терпят «застоя» в отношениях. Скучные партнеры – не для них. Активные Овны не могут долго находиться рядом с ними, поэтому уходят, но чаще изменяют. Представители этого знака не желают навредить своей второй половинке и стремятся сохранить брак, испытывая угрызения совести из-за своей неверности, передает «ПолитРоссия».
Вторым в «тройке» значится Козерог. Люди, появившиеся на свет в период 22 декабря-19 января, в большинстве случаев лояльны к партнеру и остаются ему верны. Однако в зрелом возрасте у представителей знака проявляется тяга к изменам. Ситуация, как объяснила астролог, обусловлена возрастным кризисом или сожалением о несбывшихся надеждах. Козероги, нередко чувствуя, что «переросли» своего избранника начинают искать утешение на стороне.
Замыкает ТОП-3 самых неверных знаков Водолей. Люди, родившиеся с 20 января по 18 февраля, считаются постоянными, но они очень чувствительны к кризису среднего возраста. В такие периоды у них происходит переоценка семейных ценностей и появляется желание получить порцию эмоций на стороне.
Лидирует в рейтинге Овен, «царствующий» с 21 марта по 19 апреля. Люди, родившиеся под этим знаком, не терпят «застоя» в отношениях. Скучные партнеры – не для них. Активные Овны не могут долго находиться рядом с ними, поэтому уходят, но чаще изменяют. Представители этого знака не желают навредить своей второй половинке и стремятся сохранить брак, испытывая угрызения совести из-за своей неверности, передает «ПолитРоссия».
Вторым в «тройке» значится Козерог. Люди, появившиеся на свет в период 22 декабря-19 января, в большинстве случаев лояльны к партнеру и остаются ему верны. Однако в зрелом возрасте у представителей знака проявляется тяга к изменам. Ситуация, как объяснила астролог, обусловлена возрастным кризисом или сожалением о несбывшихся надеждах. Козероги, нередко чувствуя, что «переросли» своего избранника начинают искать утешение на стороне.
Замыкает ТОП-3 самых неверных знаков Водолей. Люди, родившиеся с 20 января по 18 февраля, считаются постоянными, но они очень чувствительны к кризису среднего возраста. В такие периоды у них происходит переоценка семейных ценностей и появляется желание получить порцию эмоций на стороне.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:13