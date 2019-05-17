АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Названы самые неверные в семейной жизни знаки зодиака

Некоторым людям сложно сохранять верность в семейных отношениях, что связано со стремлением получить новые впечатления. Синди Маккин, американский астролог, выделила три знака зодиака, представители которых наиболее склонны к измене.
Названы самые неверные в семейной жизни знаки зодиака

Лидирует в рейтинге Овен, «царствующий» с 21 марта по 19 апреля. Люди, родившиеся под этим знаком, не терпят «застоя» в отношениях. Скучные партнеры – не для них. Активные Овны не могут долго находиться рядом с ними, поэтому уходят, но чаще изменяют. Представители этого знака не желают навредить своей второй половинке и стремятся сохранить брак, испытывая угрызения совести из-за своей неверности, передает «ПолитРоссия».

Вторым в «тройке» значится Козерог. Люди, появившиеся на свет в период 22 декабря-19 января, в большинстве случаев лояльны к партнеру и остаются ему верны. Однако в зрелом возрасте у представителей знака проявляется тяга к изменам. Ситуация, как объяснила астролог, обусловлена возрастным кризисом или сожалением о несбывшихся надеждах. Козероги, нередко чувствуя, что «переросли» своего избранника начинают искать утешение на стороне.

Замыкает ТОП-3 самых неверных знаков Водолей. Люди, родившиеся с 20 января по 18 февраля, считаются постоянными, но они очень чувствительны к кризису среднего возраста. В такие периоды у них происходит переоценка семейных ценностей и появляется желание получить порцию эмоций на стороне.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлена «пятерка» построенных на
Анастасия Костенко начала активную
Названы самые неверные в семейной жизни
Роза Райсон и Андрей Шабарин поженились
Алексей Купин пристрастился к уколам
Полина Диброва впервые осталась одна с
Ученые: Резкое изменение температуры в
На 40-м году жизни скончалась звезда
В Москве спасена девочка, упавшая в
Xiaomi и IKEA разработали стол со
Дмитрий Ланской не жалеет о разводе с
Трудности с дыханием у бульдогов и
Audi заявила об отзыве около 500 авто в
Поклонники призывают увековечить память
Седан BMW M5 получил юбилейную версию
Виктория Боня хочет воспитать в своей
Ученые из России научились получать из
Ксения Бородина подтвердила покупку
Ученые создали микрочип для обнаружения
Ольга Бузова оставила провокационный
Компания OPPO презентовала смартфон
Тигран Салибеков публично назвал свою
В Иране море возле одного из островов
Виктория Боня гордится своей финансовой
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили
Ольга Рапунцель в детстве была не самой
Сети 5G усложнят прогнозирование погоды
Антон Шоки едва не устроил драку на
Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина
Ксения Собчак напомнила Филиппу
Просмотреть все новости