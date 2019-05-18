Куриные яйца научились производить без участия кур





Основу данного продукта составляли водоросли, однако разработчики решили заменить их соевым порошком. Компания Spero выпустила на рынок «жидкие яйца», произведенные из тыквенных семян, а в конце 2018 года корпорация Just Inc предложила заменитель, созданный из бобов. Искусственный продукт используется для выпечки. В рамках недавней выставки Natural Products Expo представили хлебобулочные изделия, изготовленные с применением заменителя белка.На сегодняшний день на прилавках магазинов в США насчитывается более 3 млн искусственных яиц, конкурирующих с натуральными, общий оборот которых составляет 8,5 млрд штук. Заменитель продукта считается безопаснее и экологичнее своего «прототипа», но многие все еще относятся к нему с некоторым недоверием. Некоторых останавливает факт, что продукция не животного происхождения.