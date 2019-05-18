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Куриные яйца научились производить без участия кур

Передовые компании, занимающиеся производством растительной пищи, ищут замену натуральным продуктам, включая куриные яйца. На рынке уже появился первый искусственный омлет, представленный фирмой Follow Your Heart около четырех лет назад.
Куриные яйца научились производить без участия кур

Основу данного продукта составляли водоросли, однако разработчики решили заменить их соевым порошком. Компания Spero выпустила на рынок «жидкие яйца», произведенные из тыквенных семян, а в конце 2018 года корпорация Just Inc предложила заменитель, созданный из бобов. Искусственный продукт используется для выпечки. В рамках недавней выставки Natural Products Expo представили хлебобулочные изделия, изготовленные с применением заменителя белка.

На сегодняшний день на прилавках магазинов в США насчитывается более 3 млн искусственных яиц, конкурирующих с натуральными, общий оборот которых составляет 8,5 млрд штук. Заменитель продукта считается безопаснее и экологичнее своего «прототипа», но многие все еще относятся к нему с некоторым недоверием. Некоторых останавливает факт, что продукция не животного происхождения.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:07

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