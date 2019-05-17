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Анастасия Костенко начала активную подготовку к летнему сезону

Модель Анастасия Костенко начала активную подготовку к летнему сезону, несмотря на то, что и так находится в хорошей форме. Поклонники решили, что заниматься спортом и больше двигаться её заставляет именно супруг Дмитрий Тарасов.
Анастасия Костенко начала активную подготовку к летнему сезону

В последнее время ростовская модель и супруга известного футболиста Анастасия Костенко часто делится с фолловерами в Instagram тем, что постепенно начинает активную жизнь, которую вела до беременности и родов. Так, например, сначала молодая мать рассказала о своих ощущениях от вождения автомобилем впервые за почти 2 года. Позже Костенко заговорила о своих первых выходах в спортзал и тренировках, после которых пока тяжело восстанавливается.
Анастасия Костенко начала активную подготовку к летнему сезону

После того, как модель призналась в том, что теперь ещё и регулярно выходит на вело прогулку, у фанатов не осталось сомнений, что заниматься спортом её заставляет Дмитрий Тарасов, который хочет видеть рядом с собой всегда молодую, стройную и подтянутую жену.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:28

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