Анастасия Костенко начала активную подготовку к летнему сезону





В последнее время ростовская модель и супруга известного футболиста Анастасия Костенко часто делится с фолловерами в Instagram тем, что постепенно начинает активную жизнь, которую вела до беременности и родов. Так, например, сначала молодая мать рассказала о своих ощущениях от вождения автомобилем впервые за почти 2 года. Позже Костенко заговорила о своих первых выходах в спортзал и тренировках, после которых пока тяжело восстанавливается.После того, как модель призналась в том, что теперь ещё и регулярно выходит на вело прогулку, у фанатов не осталось сомнений, что заниматься спортом её заставляет Дмитрий Тарасов, который хочет видеть рядом с собой всегда молодую, стройную и подтянутую жену.