В Сети появилось видео со смартфоном с гибким дисплеем Motorola Razr





Материал опубликован на фанатском YouTube-канале. В ролике показан внешний вид Razr, а также механизм складывания устройства. Стоит отметить, что данный ролик создали любители, однако компания Lenovo, владеющая Motorola Mobility, не исключила возможности его редактирования и использования в будущем для презентации в СМИ.На ролике видно, что смартфон получит основной дисплей, который будет складываться без шва, а также небольшой экран на задней панели, предназначенный для использования владельцем в тех случаях, когда гаджет будет сложен. Предполагается, что он будет отражать и выводить уведомления. Фанаты решили, что смартфон получит несколько вариантов расцветки - синий, красный и черный.Эксперты отмечают, что показанное устройство соответствует тому, которое запатентовано компанией. В настоящее время остается неизвестной дата презентации и стоимость гаджета. По некоторым данным, это может состояться уже в следующем году, а цена окажется не меньше 1500 долларов.