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В Сети появилось видео со смартфоном с гибким дисплеем Motorola Razr

Стали известны некоторые подробности о смартфоне с гибким дисплеем Motorola Razr. Видеоролик с демонстрацией гаджета появился в Сети.
В Сети появилось видео со смартфоном с гибким дисплеем Motorola Razr

Материал опубликован на фанатском YouTube-канале. В ролике показан внешний вид Razr, а также механизм складывания устройства. Стоит отметить, что данный ролик создали любители, однако компания Lenovo, владеющая Motorola Mobility, не исключила возможности его редактирования и использования в будущем для презентации в СМИ.

На ролике видно, что смартфон получит основной дисплей, который будет складываться без шва, а также небольшой экран на задней панели, предназначенный для использования владельцем в тех случаях, когда гаджет будет сложен. Предполагается, что он будет отражать и выводить уведомления. Фанаты решили, что смартфон получит несколько вариантов расцветки - синий, красный и черный.

Эксперты отмечают, что показанное устройство соответствует тому, которое запатентовано компанией. В настоящее время остается неизвестной дата презентации и стоимость гаджета. По некоторым данным, это может состояться уже в следующем году, а цена окажется не меньше 1500 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 23:05

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