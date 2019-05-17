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Роза Райсон и Андрей Шабарин поженились

Участники реалити-шоу «Дом-2» роза Райсон и Андрей Шабарин поженились до окончания конкурса «Свадьба на миллион». Об этом поклонники пары узнали из Instagram-профиля девушки, в котором она опубликовала первое фото с обручальными кольцами на пальцах.
Роза Райсон и Андрей Шабарин поженились

Несколько дней назад появилась информация о том, что на проект «Дом-2» возвращаются Роза Райсон и Андрей Шабарин. Кроме того, они удивили публику не только очередным появлением перед камерами телестройки, но и тем, что уже даже поженились. Как пояснила в своём Instagram сама новоиспечённая супруга, от участия в свадебном конкурсе они не отказываются, а просто решили, что узаконят свои отношения немного раньше, чем планировали.
Роза Райсон и Андрей Шабарин поженились

Ранее молодые люди твердили о том, что хотят сыграть свадьбу уже этой осенью, но возвращение на «Дом-2» в корне поменяло их планы. Фанаты уже успели поздравить новоиспечённых супругов с бракосочетанием, пожелав им долгих лет крепкой и счастливой семейной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:02

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