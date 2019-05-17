Роза Райсон и Андрей Шабарин поженились





Несколько дней назад появилась информация о том, что на проект «Дом-2» возвращаются Роза Райсон и Андрей Шабарин. Кроме того, они удивили публику не только очередным появлением перед камерами телестройки, но и тем, что уже даже поженились. Как пояснила в своём Instagram сама новоиспечённая супруга, от участия в свадебном конкурсе они не отказываются, а просто решили, что узаконят свои отношения немного раньше, чем планировали.Ранее молодые люди твердили о том, что хотят сыграть свадьбу уже этой осенью, но возвращение на «Дом-2» в корне поменяло их планы. Фанаты уже успели поздравить новоиспечённых супругов с бракосочетанием, пожелав им долгих лет крепкой и счастливой семейной жизни.