Алексей Купин пристрастился к уколам красоты
Участник телестройки «Дом-2» Алексей Купин пристрастился к уколам красоты и пока не собирается останавливаться. Так считают зрители проекта, заметившие увеличенные губы будущего мужа Майи Донцовой.
Не так давно Алексей Купин признавался поклонникам, что периодически обращается за услугами косметолога, так как хочет иметь гладкую и ровную кожу. Теперь же пользователи соцсетей уверены, что молодой человек пристрастился ещё и к уколам красоты, так как его губы с недавних пор чересчур «раздулись».
Не заметить это сложно, так как операторы во время записи эфиров часто показывают лица участников «Дома-2» крупным планом. Теперь зрители переживают за будущее Майи Донцовой, ведь изначально судьба свела её с Захаром Саленко, который тоже слишком любил себя и свою внешность, а теперь и Алексей Купин начинает пользоваться услугами косметологов.
Не так давно Алексей Купин признавался поклонникам, что периодически обращается за услугами косметолога, так как хочет иметь гладкую и ровную кожу. Теперь же пользователи соцсетей уверены, что молодой человек пристрастился ещё и к уколам красоты, так как его губы с недавних пор чересчур «раздулись».
Не заметить это сложно, так как операторы во время записи эфиров часто показывают лица участников «Дома-2» крупным планом. Теперь зрители переживают за будущее Майи Донцовой, ведь изначально судьба свела её с Захаром Саленко, который тоже слишком любил себя и свою внешность, а теперь и Алексей Купин начинает пользоваться услугами косметологов.