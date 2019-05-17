Алексей Купин пристрастился к уколам красоты





Не так давно Алексей Купин признавался поклонникам, что периодически обращается за услугами косметолога, так как хочет иметь гладкую и ровную кожу. Теперь же пользователи соцсетей уверены, что молодой человек пристрастился ещё и к уколам красоты, так как его губы с недавних пор чересчур «раздулись».Не заметить это сложно, так как операторы во время записи эфиров часто показывают лица участников «Дома-2» крупным планом. Теперь зрители переживают за будущее Майи Донцовой, ведь изначально судьба свела её с Захаром Саленко, который тоже слишком любил себя и свою внешность, а теперь и Алексей Купин начинает пользоваться услугами косметологов.