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Алексей Купин пристрастился к уколам красоты

Участник телестройки «Дом-2» Алексей Купин пристрастился к уколам красоты и пока не собирается останавливаться. Так считают зрители проекта, заметившие увеличенные губы будущего мужа Майи Донцовой.
Алексей Купин пристрастился к уколам красоты

Не так давно Алексей Купин признавался поклонникам, что периодически обращается за услугами косметолога, так как хочет иметь гладкую и ровную кожу. Теперь же пользователи соцсетей уверены, что молодой человек пристрастился ещё и к уколам красоты, так как его губы с недавних пор чересчур «раздулись».
Алексей Купин пристрастился к уколам красоты

Не заметить это сложно, так как операторы во время записи эфиров часто показывают лица участников «Дома-2» крупным планом. Теперь зрители переживают за будущее Майи Донцовой, ведь изначально судьба свела её с Захаром Саленко, который тоже слишком любил себя и свою внешность, а теперь и Алексей Купин начинает пользоваться услугами косметологов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:50

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