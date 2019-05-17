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На 40-м году жизни скончалась звезда Playboy Эшли Массаро

На 40-м году жизни скончалась звезда Playboy Эшли Массаро Информацию предоставляет телеканал Германии n-tv.
На 40-м году жизни скончалась звезда Playboy Эшли Массаро

Сообщается, что Эшли Массаро была найдена в бессознательном состоянии в собственной квартире в Нью-Йорке, после чего в срочном порядке ее госпитализировали. Инцидент произошел вчера, 16 мая. Врачи попытались оказать ей помощь, но их попытки не принесли результата. Эшли Массаро скончалась в стенах медучреждения. О причине смерти звезды информации пока нет, однако указывается, что речь не имеет отношения к криминалу.

Эшли Массаро в 2005 году получила популярность в сфере мирового реслинга, одержав победу в кастинг-шоу Raw Diva Search. После этого она заключила контракт с компанией World Wrestling Entertainment. Также она снималась в клипах и украшала страницы журнала Playboy. У Массаро осталась дочь 18-ти лет.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:19

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