На 40-м году жизни скончалась звезда Playboy Эшли Массаро





Сообщается, что Эшли Массаро была найдена в бессознательном состоянии в собственной квартире в Нью-Йорке, после чего в срочном порядке ее госпитализировали. Инцидент произошел вчера, 16 мая. Врачи попытались оказать ей помощь, но их попытки не принесли результата. Эшли Массаро скончалась в стенах медучреждения. О причине смерти звезды информации пока нет, однако указывается, что речь не имеет отношения к криминалу.Эшли Массаро в 2005 году получила популярность в сфере мирового реслинга, одержав победу в кастинг-шоу Raw Diva Search. После этого она заключила контракт с компанией World Wrestling Entertainment. Также она снималась в клипах и украшала страницы журнала Playboy. У Массаро осталась дочь 18-ти лет.