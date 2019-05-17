Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Полина Диброва несколько дней не общалась с подписчиками личного Instagram-профиля из-за домашних хлопот, навалившихся на нее из-за отсутствия прислуги. Поклонники раскритиковали супругу телеведущего за неумение справляться с детьми и хозяйством без посторонней помощи.
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями. Однако без персонала в огромном доме с тремя детьми, призналась знаменитость, она долго бы не выдержала. Хейтеры сразу же набросились на жену телеведущего, заявив, что она «зажралась» и чувствует себя королевой, не умеющей обходиться без прислуги.
Модель уверена, нападки недоброжелателей вызваны завистью к ее быту. По словам Дибровы, присутствие в доме посторонних людей ей надоело и порядком утомило, но самостоятельно справиться с большим коттеджем она не в силах. Дмитрий Дибров специально, чтобы разгрузить жену, нанял няню и уборщицу. Модель, благодаря прислуге, может выделять время для себя, ведь для нее главное - быть ухоженной и пребывать в хорошем настроении.
Злопыхателей знаменитость обвинила в лукавстве, так как «самостоятельные мамочки», наверняка, пользовались помощью бабушек и дедушек. Родственники звездного семейства живут далеко, поэтому приходится обращаться к чужим людям. Диброва посоветовала хейтерам заняться своей жизнью и не «сыпать» негативом в адрес других, поскольку он как бумеранг может вернуться.
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями. Однако без персонала в огромном доме с тремя детьми, призналась знаменитость, она долго бы не выдержала. Хейтеры сразу же набросились на жену телеведущего, заявив, что она «зажралась» и чувствует себя королевой, не умеющей обходиться без прислуги.
Модель уверена, нападки недоброжелателей вызваны завистью к ее быту. По словам Дибровы, присутствие в доме посторонних людей ей надоело и порядком утомило, но самостоятельно справиться с большим коттеджем она не в силах. Дмитрий Дибров специально, чтобы разгрузить жену, нанял няню и уборщицу. Модель, благодаря прислуге, может выделять время для себя, ведь для нее главное - быть ухоженной и пребывать в хорошем настроении.
Злопыхателей знаменитость обвинила в лукавстве, так как «самостоятельные мамочки», наверняка, пользовались помощью бабушек и дедушек. Родственники звездного семейства живут далеко, поэтому приходится обращаться к чужим людям. Диброва посоветовала хейтерам заняться своей жизнью и не «сыпать» негативом в адрес других, поскольку он как бумеранг может вернуться.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:42