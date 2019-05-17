В Москве спасена девочка, упавшая в трубу с водой





Согласно появившейся информации, девочка гуляла вместе с дедушкой по парку 850-летия Москвы, однако в какой-то момент наступила на люк и провалилась в трубу с водой. Прохожие быстро вызвали спасателей, однако неравнодушные мужчины и дедушка пострадавшей попытались своими силами помочь ребенку. После неудачной попытки одним из мужчин пролезть в трубу, было принято решение попросить прохожего мальчика о помощи.К ребенку привязали ремень, после чего спустили его к девочке, а затем обоих детей достали наверх. Очевидцы сообщили, что пострадавшая была сильно напугана и плакала, но следов каких-либо травм заметно не было.