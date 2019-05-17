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В Москве спасена девочка, упавшая в трубу с водой

В Москве девочка провалилась в трубу с водой, которую спасли благодаря помощи мальчика, гуляющего недалеко. Информацию предоставляет Telegram-канал Mash.
В Москве спасена девочка, упавшая в трубу с водой

Согласно появившейся информации, девочка гуляла вместе с дедушкой по парку 850-летия Москвы, однако в какой-то момент наступила на люк и провалилась в трубу с водой. Прохожие быстро вызвали спасателей, однако неравнодушные мужчины и дедушка пострадавшей попытались своими силами помочь ребенку. После неудачной попытки одним из мужчин пролезть в трубу, было принято решение попросить прохожего мальчика о помощи.

К ребенку привязали ремень, после чего спустили его к девочке, а затем обоих детей достали наверх. Очевидцы сообщили, что пострадавшая была сильно напугана и плакала, но следов каких-либо травм заметно не было.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:05

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